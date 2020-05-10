- 13:08 "Пришло время другой дипломатии": посол Украины в Германии объяснил свой скандальный поступок
- 12:45 В Польше вынесли приговор по громкому делу о смерти украинского заробитчанина
- 12:29 Почему тогда россияне в нас стреляют? Цимбалюк ответил Усику и Ломаченко по поводу России
- 12:09 Футболист задушил своего 5-летнего сына, заразившегося COVID-19
- 12:01 Дарницкий и Деснянский районы — лидеры по числу заболевших COVID-19 в Киеве: Кличко назвал причину
- 11:19 Цимбалюк рассказал, что в Москве думают о Зеленском
- 11:15 Только с разрешения МИДа: Украина ужесточила правила выезда своих граждан за рубеж
- 11:07 Самая красивая футболистка мира родила дочь
- 10:59 В киевском Ботсаду пик цветения сирени: с 11 мая посетители наконец смогут там прогуляться
- 10:25 "Как говорится, почувствуйте разницу": в сети сравнили поздравления Путина и Зеленского с Днем Победы
- 10:12 В Киеве пьяный мотоциклист сломал ногу полицейскому
- 10:07 Дуа Липа: Чем лучше шли мои дела как певицы, тем больше хейта я получала
"Пришло время другой дипломатии": посол Украины в Германии объяснил свой скандальный поступок (видео)
Посол Украины в Германии Андрей Мельник публично отказался участвовать в церемонии, посвященной завершению Второй мировой войны, которая прошла 2 мая в Берлине, так как на мероприятие был приглашен также посол России.
«На мой взгляд, решение сделать это публично было правильным. Ведь мы еще раз заявили на весь мир о том, что война, которая продолжается на востоке Украины, продолжается ежедневно и еженощно. Украинцы страдают, и мы требуем, чтобы эта боль украинцев так же была услышана и в Берлине. А с другой стороны, этот жест, который некоторые считают „недипломатичным“, так же и среди моих коллег (это не секрет), он, по моему мнению, указывает, что сегодня пришли времена другой — публичной дипломатии», — сказал посол, пишет Радио Свобода.
По его словам, сегодня не время обмениваться вербальными нотами и считать, что таким образом дело сделано. Мельник призывает выходить к людям и заявлять свою позицию абсолютно четко и недвусмысленно.
«Я не жалею, что этот отказ состоялся именно таким образом. Поскольку, конечно, сидеть тихонько и поддерживать какую-то позицию — это одна ситуация, а гораздо более эффективно — заявить во весь голос о том, что нас тревожит. И мой опыт работы в Германии подтверждает, что только таким образом можно расшевелить людей», — поясняет он.
Посол Украины говорит, что всегда напоминает немцам о 8 миллионах украинских жертв Второй мировой войны.
«В Германии больше не существует однозначной позиции, что Россия — это единственная жертва этой войны, и мы должны искупить свою вину перед нынешней Россией, российскими властями таким образом, что мы можем закрывать глаза на те преступления, которые путинский режим осуществляет не только на востоке Украины, в Крыму, но и в других горячих точках мира — в Сирии, Ливии…» — говорит Мельник.
Как писали «ФАКТЫ», ранее посол Украины в Германии Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Он уверен немецкий политик ошибается и восстановление территориальной целостности Украины состоится довольно скоро.193
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!