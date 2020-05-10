Политика

Посол Украины в Германии Андрей Мельник публично отказался участвовать в церемонии, посвященной завершению Второй мировой войны, которая прошла 2 мая в Берлине, так как на мероприятие был приглашен также посол России.

«На мой взгляд, решение сделать это публично было правильным. Ведь мы еще раз заявили на весь мир о том, что война, которая продолжается на востоке Украины, продолжается ежедневно и еженощно. Украинцы страдают, и мы требуем, чтобы эта боль украинцев так же была услышана и в Берлине. А с другой стороны, этот жест, который некоторые считают „недипломатичным“, так же и среди моих коллег (это не секрет), он, по моему мнению, указывает, что сегодня пришли времена другой — публичной дипломатии», — сказал посол, пишет Радио Свобода.

По его словам, сегодня не время обмениваться вербальными нотами и считать, что таким образом дело сделано. Мельник призывает выходить к людям и заявлять свою позицию абсолютно четко и недвусмысленно.

«Я не жалею, что этот отказ состоялся именно таким образом. Поскольку, конечно, сидеть тихонько и поддерживать какую-то позицию — это одна ситуация, а гораздо более эффективно — заявить во весь голос о том, что нас тревожит. И мой опыт работы в Германии подтверждает, что только таким образом можно расшевелить людей», — поясняет он.

Посол Украины говорит, что всегда напоминает немцам о 8 миллионах украинских жертв Второй мировой войны.

«В Германии больше не существует однозначной позиции, что Россия — это единственная жертва этой войны, и мы должны искупить свою вину перед нынешней Россией, российскими властями таким образом, что мы можем закрывать глаза на те преступления, которые путинский режим осуществляет не только на востоке Украины, в Крыму, но и в других горячих точках мира — в Сирии, Ливии…» — говорит Мельник.

Как писали «ФАКТЫ», ранее посол Украины в Германии Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Он уверен немецкий политик ошибается и восстановление территориальной целостности Украины состоится довольно скоро.

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