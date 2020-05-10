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Происшествия

На Виннитчине в жутком ДТП погибли военнослужащие: опубликованы фото

15:59 10 мая 2020
На месте происшествия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Виннитчине автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров — военнослужащие воинской части А 1119. Напомним, в марте в ДТП под Винницей смертельное ДТП спровоцировал 16-летний подросток, управлявший кроссовером Lexus.

Как проинформировал отдел коммуникации полиции Винницкой области, инцидент произошел около 22:00 9 мая на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района.

Согласно предварительным выводам полиции, виновником аварии стал водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, который не выбрал безопасную скорость, и не справился с управлением.

Еще одна пассажирка автомобиля — 20-летняя девушка — была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.

Уголовное производство было открыто по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в апреле в ДТП на Луганщине погиб инспектор пограничной службы, который на своем авто выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом. А в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика.

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