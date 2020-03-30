16-летний подросток разбил Lexus: подробности смертельного ДТП под Винницей (фото)

Происшествия

В понедельник, 30 марта, около часа ночи на въезде в село Ворошиловка Тывровского района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. За несколько дней до этого под Киевом фура врезалась сразу в два автобуса.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области, водитель кроссовера Lexus не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В салоне находились водитель и четверо пассажиров, двое из них скончались от полученных травм. За рулем был 16-летний подросток из Тывровского района. Пассажирами были жители того же района.

Троих участников ДТП госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

За такое правонарушение предусматривается до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области ДТП произошло из-за пьяного полицейского.

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