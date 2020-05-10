Политика

Главная цель — склонить Киев к невыгодным компромиссам: чего ждать от России после изменения формата переговоров (видео)

Кремль будет всячески стремиться усадить за стол переговоров представителей Украины и террористических формирований «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко.

«Что такое Трехсторонняя контактная группа? Это Россия, Украина и посредничество ОБСЕ. Там нету никаких так называемых „ДНР“, „ЛНР“. Сейчас Россия будет делать все, чтобы посадить за стол переговоров максимально близко друг к другу представителей официальной власти в Киеве и представителей непризнанных республик „ДНР“, „ЛНР“, чтоб они между собой договорились», — заявил он, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, Москва таким образом будет максимально приближать Украину к принятию компромиссов, которые ей абсолютно не выгодны.

«Первый компромисс, с моей точки зрения, — проведение выборов на оккупированном Донбассе осенью 2020 года. Это будет представлено как компромисс с российской стороны, однако такие выборы Украине абсолютно не нужны. Я могу догадываться, что в Офисе президента есть позиция находить быстрые решения и показывать какой-то результат. Что касается тактики, возможно, все ясно, но стратегия абсолютно проигрышная», — уверен он.

По мнению эксперта, Россия ведет игру в долгую и понимает, что политический момент давления на Украину, политический реванш возможен.

«Возможно, не нужно будет использовать военный сценарий, хотя к этому так же готовы. Россия не будет увеличивать представительство до уровня замминистров по подгруппам. Соответственно это односторонняя политика, которую Украина показывает, возможно, как определенную добрую волю, как часть плана», — считает Кравченко.

По его словам, Россия в будущем намерена отстраниться от конфликта на Донбассе и стать медиатором, как Германия или Франция.

«Россия сейчас будет делать максимально отстраненную позу и показывать, мол, смотрите: мы поддерживаем политический процесс, который прошел, то, что Украина берет на себя ответственность и хочет какого-то прогресса, мы — просто наблюдатели. То есть это окончательно переводит их в область медиаторов: как Франция или Германия. Для Украины это абсолютно нонсенс, и мы тогда не видим результата, прогресса с точки зрения наших интересов по политическому урегулированию», — прогнозирует эксперт.

Также он уверен, что Россия пойдет на определенные компромиссы ради того, чтобы усадить за стол переговоров представителей боевиков и официальных властей Украины.

«Россия не будет терять время, она понимает, что куй железо, пока карантин. Россия готова идти на свои компромиссы: возможно она будет готова следующим шагом разоружить боевиков, открыть нам границу — лишь бы увидела, что Украина садиться за стол переговоров с так называемыми отдельными районами Донецкой и Луганской области. В этом задумка России, и у них есть дедлайн — осень этого года», — сказал Кравченко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что наряду с усилением украинской делегации в Трехсторонней контактной группе чиновниками и парламентариями, украинская сторона планирует привлечь к переговорам в Минске переселенцев.

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