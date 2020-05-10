Мир

Украинцы попали в ДТП в России, есть жертвы

Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы в результате кровавого ДТП в городе Вязьма Смоленской области России 9 мая. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«09.05.2020 в 22:40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу», — сказал он, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Погорельцева, один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец — травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

«Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ», — рассказал дипломат.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный украинский диджей и блогер Павел Петель погиб в ДТП в России.

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