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Происшествия

Смертельное ДТП с украинцами в России: стало известно, кто выжил

11:29 14 февраля 2020 250
ДТП в России
Инф. «ФАКТОВ»

Единственным выжившим в страшном ДТП в Псковской области России, в котором погибли восемь наших соотечественников, оказался владелец микроавтобуса Mercedes, на котором жители Закарпатской области возвращались с заработков.

Как сообщает «Мукачево.нет», 38-летний Михаил Зеленчук остался жив, поскольку на момент ДТП он спал в задней части микроавтобуса. Он попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Издание, ссылаясь на земляков Зеленчука, пишет, что в поездки на дальние расстояния он всегда брал с собой второго водителя. Именно сменный водитель и находился за рулем в момент дорожно-транспортного происшествия.

Одной из основных версий ДТП называется опасный обгон — водитель мог не рассчитать дистанцию и, выскочив на встречную полосу движения, столкнулся с грузовиком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместе с Михаилом Зеленчуком в больницу попал и водитель фуры — Вячеслав Рябов из Беларуси.


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