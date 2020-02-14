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Смертельное ДТП с украинцами в России: стало известно, кто выжил
Единственным выжившим в страшном ДТП в Псковской области России, в котором погибли восемь наших соотечественников, оказался владелец микроавтобуса Mercedes, на котором жители Закарпатской области возвращались с заработков.
Как сообщает «Мукачево.нет», 38-летний Михаил Зеленчук остался жив, поскольку на момент ДТП он спал в задней части микроавтобуса. Он попал в больницу в состоянии средней тяжести.
Издание, ссылаясь на земляков Зеленчука, пишет, что в поездки на дальние расстояния он всегда брал с собой второго водителя. Именно сменный водитель и находился за рулем в момент дорожно-транспортного происшествия.
Одной из основных версий ДТП называется опасный обгон — водитель мог не рассчитать дистанцию и, выскочив на встречную полосу движения, столкнулся с грузовиком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместе с Михаилом Зеленчуком в больницу попал и водитель фуры — Вячеслав Рябов из Беларуси.
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