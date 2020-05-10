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Шоу-бизнес

«Сводит мужа в могилу»: молодую жену Петросяна заподозрили в страшном

19:07 10 мая 2020
Татьяна Брухунова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Молодую жену российского юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, которая недавно показала странное фото, заподозрили в том, что она «сводит в могилу» мужа.

Подозревает молодую женщину в этом блогер Лена Миро. Все дело в том, что Брухунова часто публикует очень калорийные блюда, которые готовит мужу.

«Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала: могла бы просто микродозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же: верная и довольно быстрая смерть», — пишет Миро в своем блоге.

Она уверена, что Брухунова знает, что делает. «Получив от Петросяна наследничка и удостоверившись в том, что в завещании прописано её имя, Танечка кормит старичка так, чтобы тот — как бы это помягче сказать — не задержался на этом свете?» — спрашивает Миро у читателей.

Она уверена, что все это — «быстрый путь в могилку». Жена юмориста пока молчит.

Напомним, что, по словам многих российских звезд, суррогатная мать недавно родила Петросяну и Брухуновой сына.

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