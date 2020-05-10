- 20:22 Стрельба не остановила: в Харькове ловят автоугонщика, сбившего полицейского
- 19:56 Вернулись из ада: в Киеве встретили бойцов Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии
- 19:13 В Сирии уничтожена группа снайперов ФСБ, у "вагнеровцев" тоже потери, — СМИ
- 19:10 Когда делать стрижку и заключать договор: лунный календарь на 11–17 мая
- 19:07 «Сводит мужа в могилу»: молодую жену Петросяна заподозрили в страшном
- 18:45 Был "украинский" — стал "Божий": в сети показали, как за шесть лет поменялось мнение Усика об оккупации Крыма
- 18:13 "Люблю Украину и ее людей": Куриленко объяснилась за скандальный пост об украинской крови
- 17:53 "Обещаю вернуться живым": украинские воины с передовой трогательно поздравили своих мам
- 17:28 Сын или дочь? Олег Ляшко показал беременную жену
- 17:11 Украинцы попали в ДТП в России, есть жертвы
- 16:54 Красный Крест назвал число пропавших без вести на Донбассе за все годы войны
- 16:54 Держитесь иногда подальше от соцсетей. Не стоит доверять им во всем — Дуа Липа
В Сирии уничтожена группа снайперов ФСБ, у "вагнеровцев" тоже потери, — СМИ
В сирийской провинции Алеппо на фугасе подорвался военный автомобиль с группой офицеров-снайперов ФСБ. Напомним, в 2019 году в Сирии погиб российский полковник, который ранее воевал с Украиной на Донбассе.
Как сообщает агентство Кавказ Центр, практически одновременно повстанцы в селе Сахль аль-Габ уничтожили предположительно членов банды «Вагнера», захватив при этом большое количество трофейного оружия.
Также стало известно об обстреле русской базы в Хмеймим из установок «Град». Атака была проведена в ответ на регулярные обстрелы населенных пунктов в Латакии и в Идлибе.
Напомним, в настоящее время боевики ЧВК все чаще «светятся» в военном конфликте на территории африканской Ливии. Недавно их обвинили даже в применении запрещенного химического оружия.888
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!