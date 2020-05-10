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Мир

В Сирии уничтожена группа снайперов ФСБ, у "вагнеровцев" тоже потери, — СМИ

19:13 10 мая 2020
Русские в Сирии
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сирийской провинции Алеппо на фугасе подорвался военный автомобиль с группой офицеров-снайперов ФСБ. Напомним, в 2019 году в Сирии погиб российский полковник, который ранее воевал с Украиной на Донбассе.

Как сообщает агентство Кавказ Центр, практически одновременно повстанцы в селе Сахль аль-Габ уничтожили предположительно членов банды «Вагнера», захватив при этом большое количество трофейного оружия.

Также стало известно об обстреле русской базы в Хмеймим из установок «Град». Атака была проведена в ответ на регулярные обстрелы населенных пунктов в Латакии и в Идлибе.

Напомним, в настоящее время боевики ЧВК все чаще «светятся» в военном конфликте на территории африканской Ливии. Недавно их обвинили даже в применении запрещенного химического оружия.

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