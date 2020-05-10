26.77 / 27.02 28.81 / 29.19
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известный российский юморист заразился коронавирусом

23:22 10 мая 2020
Трушкин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известный российский юморист Анатолий Трушкин заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него в тяжелой форме, но легче, чем у Надежды Бабкиной.

Как рассказал Трушкин кп.ру, он почти не выходил на улицу, только в ближайший магазин за продуктами.

«Но к этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесёт. Так нельзя было делать. Я тоже так думал, а вот не пронесло», — жалуется он.

У Трушкина высокая температура, врачи делают все возможное, чтобы поставить его на ноги.

«Врачи делают все необходимое, ставят какие-то уколы — их так много, что я даже не запоминаю. Доктора сказали, надо перетерпеть — через несколько дней должно наступить улучшение. У меня ведь только два дня прошло с начала болезни. Температура пока держится на отметке 38 — боремся с ней и с тем, что желудок плохо работает. Тошнота, рвота», — поделился юморист.

По информации СМИ, юмористу даже сделали переливание плазмы.

Отметим, что Трушкин — автор номеров Клары Новиковой, Ефима Шифрина и Владимира Винокура. Он также регулярно участвует в юмористических программах на телевидении.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске умер заразившийся коронавирусом главврач станции скорой помощи.

423

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трушкин

Известный российский юморист заразился коронавирусом

Ляшко назвал новую дату открытия метро

Ляшко назвал новую дату открытия метро

Коронавирус в США

Коронавирус выявят в течение нескольких минут: в США внедряют новый тест на COVID-19

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер