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Известный российский юморист заразился коронавирусом
Известный российский юморист Анатолий Трушкин заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него в тяжелой форме, но легче, чем у Надежды Бабкиной.
Как рассказал Трушкин кп.ру, он почти не выходил на улицу, только в ближайший магазин за продуктами.
«Но к этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесёт. Так нельзя было делать. Я тоже так думал, а вот не пронесло», — жалуется он.
У Трушкина высокая температура, врачи делают все возможное, чтобы поставить его на ноги.
«Врачи делают все необходимое, ставят какие-то уколы — их так много, что я даже не запоминаю. Доктора сказали, надо перетерпеть — через несколько дней должно наступить улучшение. У меня ведь только два дня прошло с начала болезни. Температура пока держится на отметке 38 — боремся с ней и с тем, что желудок плохо работает. Тошнота, рвота», — поделился юморист.
По информации СМИ, юмористу даже сделали переливание плазмы.
Отметим, что Трушкин — автор номеров Клары Новиковой, Ефима Шифрина и Владимира Винокура. Он также регулярно участвует в юмористических программах на телевидении.
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