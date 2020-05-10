В Ивано-Франковске умер заразившийся коронавирусом главврач станции скорой помощи

Украина

В Ивано-Франковске 10 мая скончался главный врач городской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Врачу было 57 лет, он с первых чисел мая в тяжелом состоянии находился в больнице, после того как заразился коронавирусом. Статистика свидетельствует, что в Украине для вируса крайне уязвимой категорией стали медработники, почти каждый пятый заразившийся был связан с медицинской сферой.

О смерти Ковалюка сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Ранее городской голова упоминал, что у руководителя станции скорой помощи подтвердился COVID-19, главврачу пришлось назначить кислородную терапию, а среди персонала станции заболели еще несколько медработников.

Напомним, с начала вспышки коронавируса в Украине заболели около трех тысяч медработников: 533 были госпитализированы, 2431 лечился амбулаторно. От осложнений заболевания скончался 21 медработник. 9 мая в Кропивницком умер второй из братьев-врачей, 63-летний сотрудник детской областной больницы.

Фото galka.if.ua

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