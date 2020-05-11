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После парада ко Дню Победы в Беларуси заметили всплеск заболеваемости коронавирусом
Военный парад в Минске, который президент Александр Лукашенко распорядился провести в разгар пандемии коронавируса, привел к скачку заболевания — за воскресенье, 10 мая, в стране официально зарегистрировали 921 новый случай инфицирования.
Таким образом, констатировали в Минздраве страны, по состоянию на конец дня 11 мая в стране насчитывалось 22 973 COVID-позитивных.
Кроме того, за сутки скончались пять человек (общая цифра смертей в стране с начала пандемии — 131).
Напомним, во время парада в Минске люди на трибунах теснились друг к другу, не соблюдая социальной дистанции, большинство зрителей пришли без масок.
А в конце апреля в Беларуси устроили массовый субботник с участием самого «бацьки», который назвал пандемию массовым психозом.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!