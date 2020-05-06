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Прямо в цель: уничтожение огневой точки оккупантов на Донбассе попало на видео
На Донбассе бойцы подразделения Объединенных сил ответным огнем уничтожили огневую точку боевиков, которые обстреливали позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Ранее в сеть выложили видео уничтожения машины боевиков.
Видео уничтожения позиции боевиков выложили на страничке ОТГ «Север» в социальных сетях.
«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия», — говорится в сообщении командования Объединенными силами.
По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили, как минимум, двоих российских оккупантов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. В результате обстрела боевиков один украинский военный был ранен, а еще один получил боевое травмировние.
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