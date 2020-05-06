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Украина

Прямо в цель: уничтожение огневой точки оккупантов на Донбассе попало на видео

10:03 6 мая 2020 475
ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На Донбассе бойцы подразделения Объединенных сил ответным огнем уничтожили огневую точку боевиков, которые обстреливали позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Ранее в сеть выложили видео уничтожения машины боевиков.

Видео уничтожения позиции боевиков выложили на страничке ОТГ «Север» в социальных сетях.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия», — говорится в сообщении командования Объединенными силами.

По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили, как минимум, двоих российских оккупантов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. В результате обстрела боевиков один украинский военный был ранен, а еще один получил боевое травмировние.

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