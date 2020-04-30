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Боевики обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: в сети появилось видео мощного ответа
В зоне проведения операции Объединенных сил, где боевики недавно обстреляли дома мирных жителей в Золотом-4, и где от осколочного ранения погиб боец ВСУ, украинские военные в ответ на обстрелы уничтожили командирский внедорожник одного из подразделения российско-оккупационных войск.
«Они не будут молча смотреть, как их безнаказанно убивают. Это видеоотчет о боевой работе тридцатой бригады. На нем хорошо видно, как управляемой ракетой уничтожают командирский внедорожник одного из подразделений боевиков. Это ответ на обстрел Золотого-4, где „ЛНРовцы“ накрыли три дома мирных жителей. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец», — написал в социальных сетях журналист Андрей Цаплиенко, опубликовавший видео и добавил: «Операция, которую провела „тридцатка“, требовала активного взаимодействия нескольких подразделений. И качественной и грамотной разведки. В течение нескольких лет на этом участке фронта вражеские „птуристы“ расстреляли не одну украинскую военную машину. Ребята из „тридцатки“, похоже, изменили ситуацию в свою пользу».
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
А в командовании Объединенными силами показали последствия обстрелов боевиками домов мирных жителей в Луганской области — огонь велся из кварталов оккупированного Золотого-5.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 апреля боевики вели огонь, в том числе, и из артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм. В частности, два снаряда калибра 152 мм разорвались неподалеку от участка разведения сил и средств № 2 в Золотом.
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