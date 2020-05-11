Общество и люди

Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру и проинформировал, что занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями.

— Видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должны выдать полиции: «копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в вузах Коломыи», — сообщает на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский.

По его словам, глава общины культурно ответил полиции, что устав есть в госреестре, что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины могут предоставить только в случае зарегистрированных уголовных дел. Директор также напомнил, что «в 1941-м нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев».

По информации других источников, уже в комментариях Telegram-каналу Pavlovsky News Яков Залищикер сказал, что этот запрос полиции сначала был воспринят как розыгрыш. Ведь в общине состоят в основном пожилые люди. И только сейчас об этом документе узнал директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский, который и опубликовал его.

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