Спорт

Стало известно, как УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы

Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает различные варианты для завершения розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/2020.

Как сообщает британская пресса, футбольные функционеры обсудили возможность организации мини-турниров на решающих стадиях соревнований в турецком Стамбуле и польском Гданьске, где изначально планировалось проведение финальных поединков.

Отмечается, что руководство УЕФА планирует составить окончательный график проведения матчей на следующем собрании Исполнительного комитета, который пройдет 27 мая. До этого времени представители руководящего футбольного органа хотят получить четкий план от каждой из лиг.

Напомним, что Лигу чемпионов и Лигу Европы планируют доиграть в августе после того, как будут завершены национальные чемпионаты.

Предлагаемый вариант календаря

Лига чемпионов:

1/8 финала — 7−8 августа

¼ финала — 11−12 и 14−15 августа

½ финала — 18−19 и 21−22 августа

Финал — 29 августа (Стамбул, Турция)

Лига Европы:

1/8 финала — 2−3 и 6 августа

¼ финала — 10 и 13 августа

½ финала — 17 и 20 августа

Финал — 26 или 27 августа (Гданьск, Польша)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ФИФА утвердила революционное изменение в футболе, разрешив до конца сезона проводить по пять замен.

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