Толкал и вырывал телефон: раскрыты новые подробности задержания звезды киевского «Динамо»

Спорт

Полиция Загреба выступила с новым заявлением касательно задержания бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнена Вукоевича, который напал на свою жену Андрею и угрожал убить ее мать и сестру.

«Существует обоснованное подозрение, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения поздним вечером 7 мая 2020 года в Загребе. Жена указала ему, что он должен прекратить свой алкоголизм. В ответ Вукоевич начал кричать на нее и запугивать. Он подозревается, что угрожал ей и ее ближайшим родственникам. Когда пострадавшая, опасаясь за свою жизнь, попыталась позвонить в полицию по своему мобильному телефону, Вукоевич попытался вырвать мобильный телефон из ее рук и толкнул жену. Такое поведение подсудимого вызвало у его жены чувство страха за свою жизнь, а также членов ее семьи», — говорится в заявлении правоохранителей.

Напомним, что Вукоевичу запрещено приближаться к своей жене Андрее ближе, чем на 200 метров, и пытаться наладить отношения с супругой. Также Огнен не может посещать свой дом в одном из районов Загреба — как сообщил его адвокат, экс-футболист уже нашел себе новое жилье.

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