- 13:42 Контрацепция – зло: во Львове монахиня учит студентов-медиков странной биоэтике
- 13:41 Иран по ошибке обстрелял свой военный корабль: появилось видео последствий
- 13:40 В России COVID-19 подхватили сотни участников репетиции парада к 9 мая
- 13:37 В Днепре Mitsubishi, уходя от погони, устроил масштабную аварию
- 13:29 Пенсионерка сожгла себя, облив бензином: подробности ЧП на Николаевщине
- 13:04 В Украину вернули три сотни граждан, застрявших в Армении и Эмиратах
- 13:03 Доктор Комаровский рассказал, как самостоятельно диагностировать коронавирус
- 12:47 Чемпион мира по футболу купил сторожевого пса за 18,5 тысячи долларов
- 12:39 Машина превратилась в груду металла: по Николаевом в страшном ДТП погибли два человека
- 12:38 В Киеве пропал 10-летний мальчик
- 12:14 В Киеве из реки выловили отрезанную голову мужчины: полиция показала фоторобот погибшего
- 12:11 В Нидерландах нашли мертвую украинку с лайнера Regal Princess: первые подробности
Чемпион мира по футболу купил сторожевого пса за 18,5 тысячи долларов (фото)
Голкипер лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис решил обезопасить себя и свою семью, купив сторожевого пса. Элитную овчарку, которая будет охранять дом и семью футболиста во время его отсутствия, чемпион мира-2018 приобрел у компании Elite Protection Dogs за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 18,5 тысячи долларов).
«У этих собак самый высокий IQ среди сторожевых псов», — отмечает лондонская компания. Фотографией нового домашнего любимца поделилась на своей странице в Instagram супруга вратаря Марин.
Вполне возможно, побудило Льориса к покупке недешевого сторожа мартовское ограбление дома его одноклубника, защитника Яна Вертонгена, когда злоумышленники угрожали ножами и мачете жене и двоим детям футболиста.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Манчестер Юнайтед» Поль Погба купил бойцовскую собаку за 17 тысяч евро для защиты от агрессивных фанатов.255
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...