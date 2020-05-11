Спорт

Чемпион мира по футболу купил сторожевого пса за 18,5 тысячи долларов (фото)

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис решил обезопасить себя и свою семью, купив сторожевого пса. Элитную овчарку, которая будет охранять дом и семью футболиста во время его отсутствия, чемпион мира-2018 приобрел у компании Elite Protection Dogs за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 18,5 тысячи долларов).

«У этих собак самый высокий IQ среди сторожевых псов», — отмечает лондонская компания. Фотографией нового домашнего любимца поделилась на своей странице в Instagram супруга вратаря Марин.

Вполне возможно, побудило Льориса к покупке недешевого сторожа мартовское ограбление дома его одноклубника, защитника Яна Вертонгена, когда злоумышленники угрожали ножами и мачете жене и двоим детям футболиста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Манчестер Юнайтед» Поль Погба купил бойцовскую собаку за 17 тысяч евро для защиты от агрессивных фанатов.

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