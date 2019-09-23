Спорт

Звезда «МЮ» купил собаку за 17 тысяч евро для защиты от агрессивных фанатов (фото)

Некогда самый дорогой футболист мира, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (в 2016 году «МЮ» заплатил за француза «Ювентусу» 105 млн евро) купил себе ротвейлера для защиты от агрессивно настроенных фанатов. На такой шаг 26-летнего француза сподвигло поведение болельщиков, которые требуют его ухода из команды (кроме того, в июле недалеко от дома футболиста был убит ножом 17-летний студент Юсеф Макки).

Согласно опросу, лишь 16 процентов болельщиков хотят, чтобы чемпион мира остался в «Манчестер Юнайтед». Недавно фанаты написали «Погба, уходи!» на табличке возле клубной базы.

За собаку, которую обучали в специализированной фирме Chaperone K9 (ранее там же животных приобрели одноклубники Погба — Маркус Рашфорд и Фил Джонс), Поль заплатил 15 тысяч фунтов стерлингов (почти 17 тысяч евро), сообщает The Sun.

Поль Погба со своим «охранником»

«Футболисты — известные личности, они хотят, чтобы их семьи оставались в безопасности. А ротвейлеры — не агрессивные животные, пока их не разозлить», — заявил глава Chaperone K9 Ричард Арнольд.

Кстати, главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что, несмотря на интерес к Погба со стороны других клубов (в частности, «Реал»), он точно не покинет команду и в зимнее трансферное «окно».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на звезду сборной Англии Джона Терри спустили двух немецких овчарок.

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