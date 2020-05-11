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В Киеве увеличивают количество транспорта на маршрутах (карта)
После ослабления карантинных мер в Киеве со вторника, 12 мая увеличивают количество общественного транспорта на ряде маршрутов.
Как сообщают в столичной городской госадминистрации, дополнительные рейсы будут запущены, в частности, с жилмассивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.
Так, в режиме спецрейсов будет курсировать автобусный маршрут № 20 «Жилой массив Корчеватое — станция метро «Площадь Льва Толстого», автобусный маршрут № 33-Т «ДВРЗ — станция метро «Черниговская» и троллейбусный маршрут № 37-А «Станция метро «Лесная» — ул. Николая Закревского. Поликлиника».
Проезд в общественном транспорте по-прежнему осуществляется по спецпропускам и при наличии индивидуальных средств защиты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве возобновили работу продуктовые рынки, а с 12 мая начнут работать некоторые бизнесы — какие именно и на каких условиях — читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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