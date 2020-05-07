Общество и люди

В Киеве открылись уже 10 рынков: где можно запастись продуктами

В Киеве, где городские власти предполагают смягчение карантинных мер с 12 мая, на данный момент заработали десять продуктовых рынков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сейчас покупки можно совершать на «Демеевском», «Маяке», «Печерском», «Владимирском», на рынке возле станции метро «Лесная», на «Феофановском», «Одесском», «Иллис», «Выгуровском» и на «Бессарабском».

«Другие рынки откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением норм», — добавил Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в министерстве инфраструктуры заявили, что до 22 мая никто не будет поднимать вопрос о возобновлении работы метро в Киеве.

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