- 13:17 Мужчина погиб от удара током, играя на телефоне, поставленном на подзарядку
- 13:09 Синоптик рассказала, когда в Украине будет солнце и +25
- 13:05 Чехия отправляет в Россию сотрудников спецслужб: что произошло
- 12:55 3,5 миллиона упаковок парацетамола выпустила «Дарница» в марте-апреле
- 12:47 В России установлен новый антирекорд по инфицированным COVID-19: людей пытаются отвлечь антиукраинской пропагандой
- 12:42 В Киеве открылись уже 10 рынков: где можно запастись продуктами
- 12:30 Родившийся в Киеве владелец московского «Спартака» заразился коронавирусом
- 12:28 В Ровно пенсионерке устроили «проверку на коронавирус» и украли все сбережения
- 12:27 Chevrolet перевернулся на крышу: видео жуткого ДТП под Одессой
- 12:25 Люди должны получать пенсию: в ООН хотят, чтобы Украина открыла пункты пропуска на Донбассе
- 12:09 Украинские охранные фирмы "сливали" информацию боевикам "ДНР": подробности и фото
- 12:03 Тестирование на коронавирус и страхование медиков: онлайн-трансляция заседания Рады 7 мая
В Киеве открылись уже 10 рынков: где можно запастись продуктами
В Киеве, где городские власти предполагают смягчение карантинных мер с 12 мая, на данный момент заработали десять продуктовых рынков.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сейчас покупки можно совершать на «Демеевском», «Маяке», «Печерском», «Владимирском», на рынке возле станции метро «Лесная», на «Феофановском», «Одесском», «Иллис», «Выгуровском» и на «Бессарабском».
«Другие рынки откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением норм», — добавил Кличко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в министерстве инфраструктуры заявили, что до 22 мая никто не будет поднимать вопрос о возобновлении работы метро в Киеве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В России установлен новый антирекорд по инфицированным COVID-19: людей пытаются отвлечь антиукраинской пропагандой
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»