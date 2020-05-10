Общество и люди

В Киеве откроют кафе, парикмахерские и салоны красоты, но с ограничениями: что важно знать

С 12 мая столица приступает к первому этапу послабления карантинных ограничений, сообщает портал горгосадминистрации. Некоторые места и услуги со вторника станут доступны для киевлян. Так, после майских выходных нескольким видам бизнеса разрешено работать. Например, летним площадкам кафе, ресторанов, а также парикмахерским, салонам красоты и косметологическим кабинетам, которые соблюдают противоэпидемические требования. Разрешено приготовление еды и/или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации «на вынос». Заведения культуры, в том числе и музеи, могут восстановить работу с ограничениями, но без посетителей. Посетителей могут принимать музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники (после принятия решения органом управления), которые придерживаются противоэпидемических ограничений.

Заведения, которым разрешат работать при соблюдении норм безопасности, должны предупредить клиентов на своих сайтах, страницах в соцсетях, при записях по телефону или другим способом.

Летние площадки кафе и ресторанов должны придерживаться условий:

соблюдать дистанцию не менее 1, 5 метра между соседними столиками, где могут одновременно сидеть не более двух посетителей (не учитывая детей до 14 лет);

заказы делать (и выдавать) через специально оборудованное окно или входные двери; официант при этом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от клиента;

место выдачи заказов и расчета оборудовать в виде стола или полочки для передачи заявки без личного контакта с посетителем и так, чтобы он не входил внутрь заведения; также обеспечить возможность безналичного (бесконтактного) расчета;

меню размещать рядом с местом приема (выдачи) заказов и не выдавать на руки;

на входе проводить санконтроль для посетителей, установить диспенсеры с антисептиком;

клиентам соблюдать масочный режим и ожидать своей очереди за пределами помещения (заведения должны промаркировать расстояние между очередниками);

дезинфекция в заведении каждые два часа, а обработка контактных поверхностей и посуды — после каждого посетителя; персонал не обслуживает посетителей без средств индивидуальной защиты.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, коммерсантам, получившим документы на работу летних и сезонных площадок в прошлом году и принимающим нынешние условия работы, в горгосадминистрации выдадут новые подтверждения без лишних согласований. Такая же процедура предусмотрена и для предпринимателей, вновь открывающих такие площадки. Для данного бизнеса планируют установить символическую фиксированную сумму паевого участия — 1 гривню. В 2019-м в столице выдали 1059 документов на размещение открытых летних площадок кафе и ресторанов.

А вот парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты открываются с требованием пока работать лишь по предварительной записи. Заведения в ТРЦ, если не имеют отдельного входа, пока остаются закрытыми. Вводятся и другие ограничения:

установлен интервал между приемом посетителей — не менее 15 минут;

кресла для клиентов при параллельном размещении рядов рабочих мест находятся на расстоянии 3 метра;

1,8 метра — при расположении рабочих мест по оси;

0,7 метра — от последнего рабочего места до стены или другого препятствия.

Работать без средств индивидуальной защиты (маски, замена перчаток после каждого действия рабочего процесса) в заведениях запрещено. Кроме того, предусматривается ежедневная термометрия персонала, дезинфекция помещений каждые два часа (и после каждого клиента обработка поверхностей, инструментов), утилизация использованных масок и перчаток, салфеток, сквозное проветривание помещение, соблюдение микроклимата. Посетителей не пустят с признаками ОРВИ, без масок, они должны ожидать очереди за пределами помещения (заведение маркирует допустимые расстояния между людьми — 1, 5 метра). Внутрь допускают не более одной персоны на 10 кв. м. На входе устанавливаются дозаторы с антисептиком.

В то же время для ряда заведений еще будет действовать запрет с 12 мая. Закрытыми еще остаются: детские сады и учебные заведения (вузы, профтехучилища, школы), театры, кинотеатры, музеи (кроме учреждений, расположенных под открытым небом), читальные залы библиотек, развлекательные заведения, центры, зоны (ночные клубы, дискотеки, компьютерные клубы, квест-компании и т. д. ), спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры, учреждения бытового обслуживания (бани, спа-салоны, кабинеты массажа, тату-салоны и прочее), рынки (кроме агроподовольственных), торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины площадью более 300 квадратных метров, не проводятся сельхозярмарки.

Запрет действует на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсий, закрыты детские и спортплощадки. Кроме того, максимально ограниченной остается работа отелей, хостелов, комнат отдыха; проведение капремонтов в объектах жилфонда (в том числе нежилых помещений в жилых домах); проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций в медучреждениях. Для посетителей закрыты заведения общественного и быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе и на автозаправках. Запрещено реализовать в торговых точках, МАФах алкогольных и слабоалкогольных напитков на розлив.

В общественных местах все еще нужно быть в масках, придерживаясь правил безопасности: не перемещаться группами более двух человек, детям до 14 лет — без сопровождения взрослых, на улице не находиться без документов, не оставлять самовольно места обсервации и нарушать условия самоизоляции.

Напомним, что общественный транспорт на первом этапе продолжит работу с действующими ограничениями (по спецпропускам). А частный бизнес должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников на работу. Метро в столице откроют по решению правительства, как и перевозку пассажиров автотранспортом пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Торгово-развлекательные центры в Киеве откроют на следующем этапе по снятию ограничений. Скорее всего, это произойдет одновременно с запуском наземного пассажирского транспорта. При этом столичные власти будут учитывать статистику и динамику заболеваемости коронавирусом. Если же снова случится всплеск инфекции, могут вернуться к строгому карантину. Следующее послабление карантина намечается с 22 мая.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Кернес хотел запустить метро уже с 12 мая. А в Виннице весь общественный транспорт будет работать в докарантинном режиме. Напомним, в связи с послаблением карантина, в Киеве разрешили возобновить работу части рынков. Детские сады могут открыть до 22 мая: Ляшко заявил о пересмотре плана выхода из карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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