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Украина начинает выходить из карантина: что будет работать с 11 мая
С понедельника, 11 мая, в Украине отменены некоторые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Так, для посещения откроют парки и скверы. Заработают открытые террасы кафе и ресторанов. Правда, с ограничениями — не более двух человек за столиком, которые должны быть расположены подальше друг от друга. Также заведения будут работать в режиме «на вынос».
Смогут работать салоны красоты и парикмахерские, заведения оптовой и розничной торговли, библиотеки и музеи, а также сервисные центры по ремонту бытовой техники.
Общественный транспорт по-прежнему будет доступен лишь тем украинцем, которым были выданы спецпропуска. Что же касается метро, то до 22 мая его открытие даже не будет рассматриваться.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве открыли часть продуктовых рынков — список будет пополняться по мере того, как торговые площадки будут выполнять требования для работы в условиях карантина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».86
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!