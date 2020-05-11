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Украина

Украина начинает выходить из карантина: что будет работать с 11 мая

9:03 11 мая 2020
Супермаркет
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

С понедельника, 11 мая, в Украине отменены некоторые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Так, для посещения откроют парки и скверы. Заработают открытые террасы кафе и ресторанов. Правда, с ограничениями — не более двух человек за столиком, которые должны быть расположены подальше друг от друга. Также заведения будут работать в режиме «на вынос».

Смогут работать салоны красоты и парикмахерские, заведения оптовой и розничной торговли, библиотеки и музеи, а также сервисные центры по ремонту бытовой техники.

Общественный транспорт по-прежнему будет доступен лишь тем украинцем, которым были выданы спецпропуска. Что же касается метро, то до 22 мая его открытие даже не будет рассматриваться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве открыли часть продуктовых рынков — список будет пополняться по мере того, как торговые площадки будут выполнять требования для работы в условиях карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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