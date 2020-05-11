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Происшествия

В Нидерландах нашли мертвую украинку с лайнера Regal Princess: первые подробности

12:11 11 мая 2020
Regal Princess
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Нидерландах в воде возле судна Regal Princess, пришвартованного в порту Роттердама, нашли тело украинки. Ранее при переходе из Эквадора в Панаму теплохода Green Brazil с его борта пропал украинский моряк

Как сообщает «Укринформ», 39-летняя гражданка Украины была членом экипажа лайнера. По информации директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, местная полиция считает, что наша соотечественница покончила с собой. Ее родственникам сообщили о трагедии.

Украинское диппредставительство в Нидерландах принимает меры по организации перевозки тела погибшей, которое сейчас находится в морге, в Украину для захоронения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с борта балкера Star Aquila пропал 41-летний гражданин Украины, работавший на судне вторым механиком. Он исчез у берегов США, в 12 морских милях к югу от острова Дофин.

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