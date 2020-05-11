В Киеве пропал 10-летний мальчик (фото)

Происшествия

В Киеве второй день ищут пропавшего ребенка — 10-летний Андрей Гиньга ушел из дому днем в воскресенье, 10 мая, и пропал. Ранее на Житомирщине разыскивали школьника, который поссорился с родными и ушел из дома.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, к правоохранителям обратилась мать пропавшего ребенка, которая рассказала, что 10 мая около 12:00 ее сын ушел и пропал.

Полиция просит украинцев помочь в поисках мальчика. Андрею Гиньге на вид 10−11 лет, рост 140 см, худого телосложения, волосы темно русые, короткие, глаза голубые.

Был одет в серые брюки, спортивную кофту синего цвета с зелеными вставками на рукавах (с правой стороны вертикальная надпись белыми буквами), зеленую кепку с красной вставкой в ​​передней частные и темные кроссовки. При себе у мальчика был небольшой полиэтиленовый пакет белого цвета с розовым узором.

«Правоохранители обращаются к гражданам, у которых есть информация о местонахождении мальчика, сообщить в полицию по телефонам: (063) 064 08 44 или 102», — говорится в сообщении Нацполиции.

Позже в полиции Киева сообщили, что ребенок нашелся. «Сегодня во время комплексных разыскных мероприятий сотрудники Дарницкого управления полиции нашли пропавшего 10-летнего мальчика и передали ребенка матери», — отметили в столичной полиции и добавили, что «противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не было».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Харьковской области пропала 6-летняя девочка Милена, которую на следующие сутки нашли мертвой — малышка умерла из-за переохлождения.

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