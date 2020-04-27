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Происшествия

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

10:06 27 апреля 2020 720
Пропавшая девочка Милена
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харьковской области пропала 6-летняя девочка, родные которой просят всех неравнодушных помочь с поиском ребенка. Ранее в Житомирской области искали подростка, который поссорился с родными и ушел из дому.

Девочка пропала вечером в воскресенье, 26 апреля, в селе Сосновка Золочевского района Харьковской области. «Милена была одета в яркую цветную куртку, черные штанишки, черную обувь, очки. Прошу, умоляю не оставаться равнодушными», — пишет Ольга Ворощук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области разыскивали молодую женщину с маленькой дочкой — последний раз львовянка выходила на связь по телефону еще 2 февраля 2020 года

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