Происшествия

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

В Харьковской области пропала 6-летняя девочка, родные которой просят всех неравнодушных помочь с поиском ребенка. Ранее в Житомирской области искали подростка, который поссорился с родными и ушел из дому.

Девочка пропала вечером в воскресенье, 26 апреля, в селе Сосновка Золочевского района Харьковской области. «Милена была одета в яркую цветную куртку, черные штанишки, черную обувь, очки. Прошу, умоляю не оставаться равнодушными», — пишет Ольга Ворощук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области разыскивали молодую женщину с маленькой дочкой — последний раз львовянка выходила на связь по телефону еще 2 февраля 2020 года

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter