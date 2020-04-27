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На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото
В Харьковской области пропала 6-летняя девочка, родные которой просят всех неравнодушных помочь с поиском ребенка. Ранее в Житомирской области искали подростка, который поссорился с родными и ушел из дому.
Девочка пропала вечером в воскресенье, 26 апреля, в селе Сосновка Золочевского района Харьковской области. «Милена была одета в яркую цветную куртку, черные штанишки, черную обувь, очки. Прошу, умоляю не оставаться равнодушными», — пишет Ольга Ворощук.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области разыскивали молодую женщину с маленькой дочкой — последний раз львовянка выходила на связь по телефону еще 2 февраля 2020 года
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...