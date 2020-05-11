Украина

В Украину вернули три сотни граждан, застрявших в Армении и Эмиратах

В аэропорт «Борисполь» прибыли эвакуационные рейсы из ОАЭ и Армении. Ранее МИД и авиакомпания МАУ занялись организацией эвакуации украинцев из США.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, за последние сутки в пункт пропуска «Борисполь» прибыло более 300 пассажиров. Всем гражданам бесконтактно проверили температуру — она оказалось нормальной, никто из прибывших также не высказал жалоб на самочувствие. Проходить самоизоляцию пассажиры этих рейсов будут с помощью приложения «Дій вдома» на платформе «ДІЯ».

Всего за прошлые сутки на въезд и выезд пограничники Украины оформили около 15 тысяч граждан.

Ранее в МИДе назвали города, в которые будут эвакуировать украинцев, застрявших в других государствах из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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