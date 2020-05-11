Контрацепция – зло: во Львове монахиня учит студентов-медиков странной биоэтике

Общество и люди

Во Львовском национальном медуниверситете разгорелся скандал. В соцсетях появились выдержки из учебника по биоэтике, которую студентам преподает монахиня Украинской греко-католической церкви сестра Диогена. В учебнике ее же авторства говорится о недопустимости абортов, половых отношений до брака и о вреде контрацепции. Любой вид контрацепции монахиня называет «сознательным убийством ребенка», гендерную политику — «морально деструктивным явлением», а аборт — «абсолютно недопустимым с моральной точки зрения». Более того, в книге сестра Диогена пишет о необходимости «внести изменения в законодательство, приняв во внимания основы биоэтики». Иными словами, запретить аборты. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в одесском вузе, где преподаватель уволился после скандала с «польскими масонами, придумавшими Украину»

Выдержки из книги монахини в Facebook опубликовала журналистка Анна Чабарай. Ее пост спровоцировал бурную реакцию. Сотни пользователей сети недоумевали, как подобным вещам могут учить в 21 столетии, да еще и в медицинском университете. А выпускники рассказали «ФАКТАМ», что сестра Диогена преподает в этом университете уже больше двадцати лет. И даже те, кто уже давно закончил вуз, не забыли ее лекции и шокирующие наставления.

«Если вы думали, что на биоэтике рассказывают что-то об этичности исследований, то я тоже так думала, — пишет в Facebook журналистка Анна Чабарай. - Если верить сайту вуза, то ведет курс биоэтики Терешкевич Галина Тарасовна (сестра Диогена) — доцент, магистр религиозных наук, кандидат наук государственного управления.

Так вот: вы знали, что аборты — это угроза обществу и демографическая проблема, поскольку может привести к спаду рождаемости? Даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, «ведь ребенок не может нести ответственность за недостойные поступки своего отца».

Добрачные и внебрачные половые отношения — это страх забеременеть и заболеть болезнями, которые передаются половым путем. Но есть же контрацепция, скажете вы. Так вот, о ней дальше.

Контрацепция — это, оказывается, «способ снять с себя ответственность за свое сексуальное поведение и судьбу детей». Детей! Ваших нерожденных. Судьбу мифических трансцендентальных детей… Употребление средств контрацепции морально недопустимо, слышат на лекции студенты-медики.

«Здравствуйте, доктор, пропишите мне контрацепцию, пожалуйста. — Не могу, это морально недопустимо».

А посткоитальная контрацепция — «нонсенс, потому что не может быть противозачаточного действия после зачатия», поэтому «это аборт». Хочется рассказать госпоже преподавательнице, что коитус не означает мгновенное оплодотворение, а посткоитальная контрацепция как раз его предотвращает".

Отдельные разделы в книге посвящены недопустимости добрачных половых отношений, которые «унижают значение брака» и «угрожают болезнями, передающимися половым путем».

Пост журналистки прокомментировали сотни человек. Среди них были и выпускники вуза, которые, как оказалось, очень хорошо помнят сестру Диогену и ее курс биоэтики.

«Средневековье! Вам смешно, а я прошел этот курс у сестры Диогены от А до Я! Еще и должен был ответственно к нему отнестись, ведь нужно было получить «зачет» — пишет выпускник вуза Юрий.

«Эта самая сестра Диогена вела у меня биоэтику. Я упорно называла ее Галиной Тарасовной и до пены у рта дискутировала с ней на разные темы. Я верующий человек, знаю Библию, хожу в церковь, и могла с ней подискутировать. И мой вывод один — никакая она не „посланница Божья“. По этике у меня тройка — в основном из-за того, что высказывала свое мнение».

— Я закончил этот университет еще в 2005 году, но сестру Диогену с ее курсом помню до сих пор, — рассказал «ФАКТАМ» выпускник университета Андрей. - Она и тогда озвучивала те же вещи. Альтернативного мнения не воспринимала. Надо было видеть ее реакцию, если кто-то пытался ей возразить. Складывалось впечатление, что дай ей сейчас в руки оружие, она тебя за религию и убьет… Помню, один раз пропустил ее лекцию. Нарвался на целый выговор. А когда посмел сказать, что вообще-то ее курс у меня факультативный и не обязательный, столько всего о себе услышал… Что я грешник и меня уже фактически ждет место в аду.

— Как на все это реагировали студенты?

— Никто не хотел вступать с ней в конфликт. Все понимали, что спорить абсолютно бесполезно и просто ждали, когда закончатся ее лекции. Но запомнили мы их надолго. Увидев сейчас в соцсети пост о сестре Диогене, я удивился, что она там все еще работает. Все-таки это национальный медицинский университет! И монахиня, навязывающая будущим медикам свои средневековые взгляды, теперь, оказывается, доцент и кандидат наук.

«ФАКТЫ» попросили прокомментировать эту ситуацию пресс-секретаря Львовского национального медуниверситета Людмилу Майор. Людмила сказала, что позицию университета в этом вопросе изложил завкафедры философии и экономики Игорь Держко, который сказал изданию «Zaxid.net» следующее:

«Предмет «биоэтика» был когда-то самостоятельным, а сейчас это несколько часов в составе курса философии. Она (сестра Диогена. — Авт.) разрабатывает программы вместе с учеными из Киева, священниками, теологами. Конечно, в ее позиции выражены мысли, которые соответствуют ее конфессиональной принадлежности. Она является автором четырех изданий учебника «Биоэтика», который напечатан с согласия Министерства здравоохранения. Рецензентами учебника были председатель комиссии по вопросам этики медицинского университета Богомольца, ученые из академии наук… Не одна она к этому причастна. У нас минимум часов этому предмету, а в других медицинских университетах есть отдельный предмет «Биоэтика».

Игорь Держко говорит, что сам не согласен со взглядами своей коллеги, но повлиять на монахиню университет, дескать, не может:

«Она является представителем церкви, имеет поддержку на уровне церковного руководства. Она хотела организовать свою отдельную кафедру. Но я был против, поэтому все осталось, как есть».

Игорь Держко сказал, что конфликтов со студентами по поводу лекций монахини до сих пор не было. Сама монахиня продолжает работать и не дает комментариев журналистам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале, который разгорелся в киевском вузе из-за русского языка.

Фото УГКЦ

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter