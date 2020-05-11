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Карантин не помеха: в Геническе подростки устроили массовое побоище из-за девушки
В Геническе (Херсонская область) молодые люди при помощи кулаков выясняли отношения из-за девушки — в драке приняли участие восемь парней. Ранее две харьковчанки жестко подрались из-за парня — инцидент попал на видео.
Как сообщает издание «Херсонцы», в массовой драке больше всего пострадали два парня 18 и 17 лет, которые ухаживали за девушкой. Один из них отделался ушибами головы и глаза, а у второго — черепно-мозговая травма.
Заявление в полицию подали обе пострадавшие стороны. Так что правоохранители открыли два уголовных производства по факту нaнeceния тeлecныx пoвpeждeний.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео, снятое в одной из столичных маршруток, где две пассажирки подрались из-за свободного места.256
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