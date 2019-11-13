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Жестокость зашкаливает: видео драки девушек из-за парня возмутило сеть
В Харькове жестоко подрались две девушки. По словам очевидцев, драка произошла из-за парня. Видео опубликовано на странице «Харьковский перелом» в Facebook.
На ролике видно, как девушки катаются по земле, душат друг друга, тянут за волосы и бьют по голове.
А рядом стоят их подруги и подсказывают, как и куда нужно бить.
В сети возмутились жестокостью девочек, а также поведением их подруг, которые хладнокровно наблюдали драку. Но были и такие, кто тоже дрался с подругами из-за парней и не видит в этом ничего плохого.
Напомним, несколько дней назад в Ивано-Франковске группа девушек-подростков жестоко избила ровесницу. Видео появилось в социальных сетях. Подростки заявили, что хотели выставить жертву «на посмешище».
Похожий случай произошел ранее в Харьковской области, где девушка зверски избила свою сверстницу и похвасталась этим в соцсетях.
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