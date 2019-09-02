Женщины устроили жуткую драку в киевской маршрутке: сеть возмутило видео

Общество и люди

В Киеве две пассажирки 555 маршрутки устроили в салоне драку из-за места — в ход шли не только кулаки, но и сумки. Похожий инцидент, но более массовый, произошел из-за мест в маршрутке под Ровно.

Видео инцидента в сеть выложил «Киев Оперативный». «В маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Такие дела», — говорится в комментарии к видео.

Под этим постом в социальных сетях комментаторы хорошо прошлись по «дамам»:

«Від пацанки до панянки». Медийники, разбирайте героїнь…"

«Нові киянки з новою «хультурою».

«Высадили бы обеих и пусть выясняют на улице, кто кого…»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом один из пассажиров автобуса пырнул ножом мужчину, который попытался вступиться за водителя, с которым начали скандалить пьяные парни.

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