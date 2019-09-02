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- 09:17 Женщины устроили жуткую драку в киевской маршрутке: сеть возмутило видео
Женщины устроили жуткую драку в киевской маршрутке: сеть возмутило видео
В Киеве две пассажирки 555 маршрутки устроили в салоне драку из-за места — в ход шли не только кулаки, но и сумки. Похожий инцидент, но более массовый, произошел из-за мест в маршрутке под Ровно.
Видео инцидента в сеть выложил «Киев Оперативный». «В маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Такие дела», — говорится в комментарии к видео.
Под этим постом в социальных сетях комментаторы хорошо прошлись по «дамам»:
«Від пацанки до панянки». Медийники, разбирайте героїнь…"
«Нові киянки з новою «хультурою».
«Высадили бы обеих и пусть выясняют на улице, кто кого…»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом один из пассажиров автобуса пырнул ножом мужчину, который попытался вступиться за водителя, с которым начали скандалить пьяные парни.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!