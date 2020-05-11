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Политика

Саакашвили пригрозил Грузии голодом

14:58 11 мая 2020
Саакашвили пригрозил Грузии голодом
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Бывший президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили заявил, что Грузия почувствует серьезные последствия, если ее отношения с Украиной испортятся из-за его назначения.

«Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом речь не идет, и Украина этого не сделает», — заявил он, напомнив, что большинство продаваемых в Грузии продуктов — гречка, мясопродукты, колбаса, молоко — завозятся из Украины.

Также экс-президент Грузии заявил, что на самом деле против его назначения в Киеве была Москва.

«Для России это был очень принципиальный вопрос», — сказал он.

Напомним, в тот же день в эфире другого грузинского телеканала министр иностранных дел страны Давид Залкалиани потребовал от Украины выполнить соглашение об экстрадиции подозреваемых в преступлениях и выдать Саакашвили Тбилисси.

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