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Происшествия

В Киеве микроавтобус снес два авто на светофоре: фото и видео с места ЧП

14:58 11 мая 2020
ДТП на Большой Васильковской
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 11 мая, в Киеве на Большой Васильковской произошло масштабное ДТП — в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека. До этого в столице в ДТП попал микроавтобус, попытавшийся развернуться в неположенном месте.

По информации «dtp.kiev.ua», водитель микроавтобуса Opel на светофоре врезался в автомобили Skoda и KIA, протянув их более тридцати метров. Пострадали водитель и пассажирка Skoda.

В то же время «Киев Оперативный», опубликовавший видео с места ЧП, уточнил, что в KIA врезалась Skoda после столкновения с микроавтобусом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в ДТП погиб мотоциклист, столкнувшийся с автомобилем «Шевроле». Пилот пролетел в воздухе около 20 метров.

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