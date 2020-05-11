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В Киеве микроавтобус снес два авто на светофоре: фото и видео с места ЧП
В понедельник, 11 мая, в Киеве на Большой Васильковской произошло масштабное ДТП — в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека. До этого в столице в ДТП попал микроавтобус, попытавшийся развернуться в неположенном месте.
По информации «dtp.kiev.ua», водитель микроавтобуса Opel на светофоре врезался в автомобили Skoda и KIA, протянув их более тридцати метров. Пострадали водитель и пассажирка Skoda.
В то же время «Киев Оперативный», опубликовавший видео с места ЧП, уточнил, что в KIA врезалась Skoda после столкновения с микроавтобусом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в ДТП погиб мотоциклист, столкнувшийся с автомобилем «Шевроле». Пилот пролетел в воздухе около 20 метров.97
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