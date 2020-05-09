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Происшествия

Двойное ДТП с переворотом в Киеве: есть пострадавшие

3:55 9 мая 2020
ДТП в Киеве на Лобановского
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Киеве, где накануне при опросе свидетелей ДТП полиция выявила водителей под воздействием алкоголя и под «кайфом», в ночь на субботу случилась еще одна авария.

Об этом передает ресурс «Киев Оперативный».

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Лобановского, где водитель автомобиля Volkswagen пытался развернуться через двойную сплошную.

Таких действий от него не ожидал водитель Hyundai, который въехал в бок Volkswagen.

От удара последний перекинулся на сторону.

Во время вышеуказанного ДТП водитель BMW не справился с управлением (скорее всего, просто засмотрелся на перевернутый Volkswagen), въехал в Hyundai (второй участник ДТП с опрокидыванием), после чего сбил пешехода, который пытался перебежать шесть полос движения.

В очень тяжелом состоянии пешехода госпитализировали в больницу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 7 мая вечером в Бериславском районе Херсонской области произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2106 и грузовика DAF. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, а само авто при ударе буквально разорвало на части. Второй водитель отделался ушибами.

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