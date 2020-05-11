Украинские АЭС установили исторический антирекорд

Украина

В воскресенье, 10 мая, генерация электроэнергии атомными электростанциями Украины достигали исторического минимума. Ранее в Минэнерго заявили о планах майнить криптовалюту на АЭС.

«Наші гроші» проанализировали данные ГП «Укрэнерго» по генерации атомной электроэнергии в Украине за последние годы. Выяснилось, что 10 мая мощность упала до исторического минимума — 7,41 тыс.МВт. Это всего 53% от общей мощности украинских АЭС 13,84 тыс. МВт.

В последние пять лет это самая низкая суммарная мощность атомных электростанций Украины, если рассматривать данные для каждого второго воскресенья мая на максимуме электропотребления.

Ранее сообщалось, что после срабатывания автоматической системы защиты от сети отключился один из атомных блоков Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

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