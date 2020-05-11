26.82 / 27.02 28.85 / 29.18
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Ученые назвали регионы Украины, где пандемия коронавируса пошла на спад

16:43 11 мая 2020
Тест на коронавирус
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Ученые Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» (работает при Киевской политехнике) проанализировали новые результаты математического моделирования темпов распространения пандемии коронавируса в различных регионах Украины, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Киевской политехники. Кроме собственно статистических данных по коронавирусу, в процессе анализа брались во внимание отличия в темпе жизни, традициях (в том числе религиозных) в различных областях страны. А также региональные особенности мер противодействия COVID-19.

Исследователи пришли к выводу, что темпы прироста количества заболевших коронавирусной инфекцией в Украине достигли максимума 22 апреля — на 51-й день после выявления первого заболевшего (жителя Черновцов, вернувшегося из поездки в Италию). Но это в среднем по стране. А в Киеве, например, пик темпа прироста заболевших пришелся на 16 апреля. Затем началось снижение этого показателя. В пресс-службе подчеркивают, что именно такой сценарий развития пандемии назвали ученые центра в своем первом прогнозе.

Впрочем, не все так однозначно. Исследователи констатируют, что сейчас в Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областях, а также в столице отмечается тенденция к снижению количества новых случаев заболевания коронавирусом. А вот в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Львовской областях, увы, наоборот — сохраняется тенденция к росту. В Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях ситуация просто стабилизировалась — нет ни увеличения темпов прироста новых заболевших, ни его спада.

Что же касается Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областей, то ученым недостаточно данных для анализа с помощью математического моделирования. Ведь в каждой из этих областях количество заболевших меньше 200 человек.

Напомним, что Мировой центр данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» функционирует под эгидой Международного совета по науке, имеющего 53 представительства в 13 странах мира.

Читайте также: Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

254

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путин внезапно отменил режим нерабочих дней в России

Тест на коронавирус

Ученые назвали регионы Украины, где пандемия коронавируса пошла на спад

избиение

Никто не заступился: в Виннице парень на глазах у прохожих избил девушку (видео)

ДТП на Львовщине

Пьяный военный устроил смертельное ДТП под Львовом: фото с места трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер