Ученые назвали регионы Украины, где пандемия коронавируса пошла на спад

Здоровье и медицина

Ученые Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» (работает при Киевской политехнике) проанализировали новые результаты математического моделирования темпов распространения пандемии коронавируса в различных регионах Украины, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Киевской политехники. Кроме собственно статистических данных по коронавирусу, в процессе анализа брались во внимание отличия в темпе жизни, традициях (в том числе религиозных) в различных областях страны. А также региональные особенности мер противодействия COVID-19.

Исследователи пришли к выводу, что темпы прироста количества заболевших коронавирусной инфекцией в Украине достигли максимума 22 апреля — на 51-й день после выявления первого заболевшего (жителя Черновцов, вернувшегося из поездки в Италию). Но это в среднем по стране. А в Киеве, например, пик темпа прироста заболевших пришелся на 16 апреля. Затем началось снижение этого показателя. В пресс-службе подчеркивают, что именно такой сценарий развития пандемии назвали ученые центра в своем первом прогнозе.

Впрочем, не все так однозначно. Исследователи констатируют, что сейчас в Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областях, а также в столице отмечается тенденция к снижению количества новых случаев заболевания коронавирусом. А вот в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Львовской областях, увы, наоборот — сохраняется тенденция к росту. В Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях ситуация просто стабилизировалась — нет ни увеличения темпов прироста новых заболевших, ни его спада.

Что же касается Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областей, то ученым недостаточно данных для анализа с помощью математического моделирования. Ведь в каждой из этих областях количество заболевших меньше 200 человек.

Напомним, что Мировой центр данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» функционирует под эгидой Международного совета по науке, имеющего 53 представительства в 13 странах мира.

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