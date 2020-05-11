26.82 / 27.02 28.85 / 29.18
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин внезапно отменил режим нерабочих дней в России

16:45 11 мая 2020
Путин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, президент России Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней, введенного для снижения распространения COVID-19. Об этом Путин сказал в обращении к россиянам.

По его словам, шесть недель карантинного режима позволили замедлить распространение эпидемии (нерабочие дни в России Путин объявил с 30 марта).

Между тем, за сутки коронавирусную инфекцию в РФ выявили у 11 656 человек, сообщает «Медуза», ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221 344.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Смоленской областях, а также в Дагестане.

По состоянию на утро 11 мая Россия была на третьем месте по количеству инфицированных COVID-19, обойдя Италию и Великобританию.

За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, в России от коронавируса умерли 2009 человек.

Напомним, вспышку COVID-19 зафиксировали у российских военных после репетиции парада к 9 мая. 376 человек, репетировавших на подмосковном полигоне Алабино, были отправлены на карантин.

Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 11 мая, в Украине подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 408 случаев с летальным исходом и 3288 случаев выздоровления пациентов.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путин внезапно отменил режим нерабочих дней в России

Тест на коронавирус

Ученые назвали регионы Украины, где пандемия коронавируса пошла на спад

избиение

Никто не заступился: в Виннице парень на глазах у прохожих избил девушку (видео)

заробитчане

Не смогут заменить работников из Украины: в Польше заговорили о надвигающейся катастрофе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер