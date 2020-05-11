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Путин внезапно отменил режим нерабочих дней в России
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, президент России Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней, введенного для снижения распространения COVID-19. Об этом Путин сказал в обращении к россиянам.
По его словам, шесть недель карантинного режима позволили замедлить распространение эпидемии (нерабочие дни в России Путин объявил с 30 марта).
Между тем, за сутки коронавирусную инфекцию в РФ выявили у 11 656 человек, сообщает «Медуза», ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221 344.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Смоленской областях, а также в Дагестане.
По состоянию на утро 11 мая Россия была на третьем месте по количеству инфицированных COVID-19, обойдя Италию и Великобританию.
За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, в России от коронавируса умерли 2009 человек.
Напомним, вспышку COVID-19 зафиксировали у российских военных после репетиции парада к 9 мая. 376 человек, репетировавших на подмосковном полигоне Алабино, были отправлены на карантин.
Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 11 мая, в Украине подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 408 случаев с летальным исходом и 3288 случаев выздоровления пациентов.
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