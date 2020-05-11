В России COVID-19 подхватили сотни участников репетиции парада к 9 мая

Мир

В России, где после репетиции парада к 9 мая тысячи военнослужащих были отправлены на карантин, коронавирус подхватили 376 человек, репетировавших на подмосковном полигоне Алабино.

Как пишет «Медуза», среди заболевших есть и несовершеннолетние курсанты. Издание сообщает, что репетиции в Алабино проводились по три раза в неделю с 25 марта по 16 апреля — в дни, когда в Москве и Подмосковье уже ввели ограничительные меры из-за эпидемии COVID-19.

Также сообщается, что в репетициях должны были участвовать 42 военных подразделения из 17 регионов России, а также сводный оркестр Минобороны и Росгвардии. Общее количество людей, репетировавших в Алабино, не уточняется, хотя известно, что в параде Победы должны были принять участие порядка 15 тысяч человек.

Издание «Проект» утверждает, что COVID-19 подхватили военнослужащие и учащиеся как минимум шести частей, институтов и училищ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у 31 курсанта Нахимовского морского училища, приехавшего в Москву на репетицию парада, обнаружили коронавирусную инфекцию.

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