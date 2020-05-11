Происшествия

Пьяный военный устроил смертельное ДТП под Львовом: фото с места трагедии

В Львовской области произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель-военнослужащий. Ранее в Луганской области в смертельное ДТП попал автомобиль с военнослужащими.

Как сообщают в ГУ НП в Львовской области, ДТП произошло поздно вечером 10 мая на автодороге Киев — Чоп в селе Солонка (Пустомытовский район). Там водитель автомобиля SEAT Ibiza, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с Opel Vectra под управлением 40-летнего жителя Львова.

В результате ДТП погиб 28-летний житель Сумской области — пассажир автомобиля SEAT. Водителя — 26-летнего жителя Пустомытовского района — задержали.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области на автодороги Киев-Харьков-Довжанский столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежит военным. Авто получили механические повреждения.

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