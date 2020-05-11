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Украина

Запустили в небо портрет Сталина: оккупанты устроили скандальную акцию в Крыму

18:30 11 мая 2020
портрет Сталина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Накануне годовщины депортации крымских татар, российские оккупанты устроили на аннексированном полуострове «шоу» с портретом Иосифа Сталина, который приказал вывезти крымских татар с их исторической родины. Об этом сообщил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

«Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в самое уязвимое место, разрывая крымскотатарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить», — написал Чубаров в Facebook.

Напомним, 76 лет назад, 11 мая 1944, в Кремле был подписан документ, согласно которому 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа из Крыма.

Около 200 тысяч крымских татар, среди которых было большинство женщин и детей, вывезли в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и России.

В свою очередь, пропагандистское информагентство «РИА Новости Крым», сообщило, что портрет Сталина поднимали с помощью воздушных шаров в районе Белой скалы под Белогорском, а портрет маршала Жукова — над Феодосией.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что накануне 9 мая оккупированный Крым наводнили портретами Сталина.

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