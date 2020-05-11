Происшествия

86-летняя женщина выбросилась с 6 этажа, потому что ее не выпускали на улицу (фото)

В понедельник, 11 мая, в Николаеве с шестого этажа выбросилась 86-летняя пенсионерка. Ранее под Николаевом автомобиль BMW столкнулся с трактором.

Как сообщают «Новости-N», происшествие произошло, когда родственники женщины отправились в магазин. Покидая квартиру, они закрыли ее на замок. Когда родственники вернулись, то увидели, что женщина выбросилась с балкона. От полученных травм она скончалась.

По словам соседей, в течение всего карантина родственники не выпускали 86-летнюю женщину из квартиры, так как она входит в группу тех, кто рискует заразиться COVID-19. Кроме того, у пенсионерки якобы были проблемы с памятью.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева старушка промышляла воровством плитки.

695

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter