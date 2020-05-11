- 19:37 Боевики «ДНР» накрыли огнем из гранатомета жилой дом в Авдеевке
- 19:36 В Измаиле сожгли машину местного активиста и блогера
- 19:31 На Буковине ввели адаптивный карантин: что это означает
- 19:04 Военные показали яркое видео испытаний ракетных комплексов «Ольха М» и «Нептун»
- 18:35 86-летняя женщина выбросилась с 6 этажа, потому что ее не выпускали на улицу
- 18:30 Запустили в небо портрет Сталина: оккупанты устроили скандальную акцию в Крыму
- 18:10 Ученые создали калькулятор для подсчета вероятности смерти от COVID-19
- 18:03 «Милости прошу в ринг»: Усик ответил на предложение провести бой без правил
- 18:00 Намеренно бомбили школы и больницы: правозащитники рассказали о преступлениях путинских военных в Сирии
- 17:36 Греция готовится открыть туристический сезон: названы условия для отдыхающих
- 17:13 Вспышку коронавируса зафиксировали в детской поликлинике на Харьковщине
- 17:10 Инфекционист назвала главный риск при выходе из карантина
86-летняя женщина выбросилась с 6 этажа, потому что ее не выпускали на улицу (фото)
В понедельник, 11 мая, в Николаеве с шестого этажа выбросилась 86-летняя пенсионерка. Ранее под Николаевом автомобиль BMW столкнулся с трактором.
Как сообщают «Новости-N», происшествие произошло, когда родственники женщины отправились в магазин. Покидая квартиру, они закрыли ее на замок. Когда родственники вернулись, то увидели, что женщина выбросилась с балкона. От полученных травм она скончалась.
По словам соседей, в течение всего карантина родственники не выпускали 86-летнюю женщину из квартиры, так как она входит в группу тех, кто рискует заразиться COVID-19. Кроме того, у пенсионерки якобы были проблемы с памятью.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева старушка промышляла воровством плитки.695
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!