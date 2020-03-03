В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом (видео)

Здоровье и медицина

В Черновицкой области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Об этом на экстренном брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, случай заболевания — завозной. Украинец побывал в Италии, затем возвращался через Румынию и там в ходе температурного контроля на границе у путешественника заподозрили заражение, но повышенной температуры не выявили. Второй раз заражение вирусом заподозрили при въезде в Украину через пункт пропуска в Черновицкой области.

Когда у человека проявились симптомы заболевания, он обратился к семейному врачу, а потом на скорой помощи был помещен на карантин в одно из медучреждений Черновицкой области. Анализы были взяты 1 марта, 3 марта наличие коронавируса подтвердилось.

Напомним, случай заболевания в Украине стал 984-м инцидентом за прошедшие сутки. Всего с начала вспышки в мире заболели более 91 тыс. человек.

В СНБО признали, что несмотря на все меры предосторожности Украине не избежать единичных случаев заражения COVID-19.

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