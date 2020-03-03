- 11:43 Жители жаловались на едкий запах: в киевской квартире нашли разлагающийся труп
- 11:21 В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
- 11:19 «Моя вселенная»: Данила Козловский показал новорожденную дочь
- 11:18 В Москве десятки школьников обожгли глаза из-за кварцевой лампы в классе
- 11:17 «Самый большой клоун»: президент «Интера» публично оскорбил главу итальянского футбола
- 11:14 День ангела Ярослава: поздравления и открытки
- 11:07 На заседание фракции «Слуга народа» пригласили Рябошапку и Сытника: что об этом известно
- 11:03 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Колос»: расписание трансляций матчей 21-го тура УПЛ
- 11:03 Отважный сосед спас беременную женщину от четырехметровой кобры
- 10:42 В США озвучили жесткое условие снятия санкций с России
- 10:42 Известная актриса потеряла трехмесячную дочь
- 10:21 Наездница и ее лошадь погибли на конных соревнованиях в США
В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом (видео)
В Черновицкой области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Об этом на экстренном брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, случай заболевания — завозной. Украинец побывал в Италии, затем возвращался через Румынию и там в ходе температурного контроля на границе у путешественника заподозрили заражение, но повышенной температуры не выявили. Второй раз заражение вирусом заподозрили при въезде в Украину через пункт пропуска в Черновицкой области.
Когда у человека проявились симптомы заболевания, он обратился к семейному врачу, а потом на скорой помощи был помещен на карантин в одно из медучреждений Черновицкой области. Анализы были взяты 1 марта, 3 марта наличие коронавируса подтвердилось.
Напомним, случай заболевания в Украине стал 984-м инцидентом за прошедшие сутки. Всего с начала вспышки в мире заболели более 91 тыс. человек.
В СНБО признали, что несмотря на все меры предосторожности Украине не избежать единичных случаев заражения COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...