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Модель выходит на тропу войны: звезда Instagram обещает "добраться" до тех, кто нечестно использует ее снимки
Находящаяся сейчас на карантине Эллисон Паркер — девушка целеустремленная и желающая славы. Родившаяся 24 мая 1994 года красотка во время учебы в школе профессионально занималась бейсболом и долгое время даже не помышляла о съемках для журналов, считала свое тело «обычным» и вряд ли заслуживающим особого внимания.
Но все изменилось с появлением у Эллисон аккаунта в Instagram- многих пользователей удивили ее параметры — рост 177 см, вес 66 кг при обхвате груди 94 см, талии 62 см и бедер 102 см.
Многие подростки и даже мужчины начали писать ей восторженные письма, предлагая дружбу и любовь.
Постепенно Эллисон поняла, что большая грудь и бедра в совокупности с узкой талией делают ее объектом желаний у мужского пола, и хотя и не соответствуют стандартам модельного бизнеса, запросто смогут сделать ее очень востребованной.
Паркер начала сниматься для глянцевых изданий, а также продолжала публиковать по старинке некоторые фото у себя в аккаунте.
При этом она столкнулась с различными видами мошенничества: негодяи воровали её фото, выдавая за свои и создавая фейковые аккаунты, на которые обращало внимание множество пользователей Сети.
Эллисон постоянно жаловалась на преступников из администрации Instagram. Но на один удалённый профиль приходилось три новых, и к девушке в личных сообщениях постоянно обращались обманутые парни.
По подсчётам модели, за один год использования её снимков мошенники зарабатывают порядка миллиона долларов, поэтому таким образом они обманывают не только подписчиков, но и саму Эллисон.
Поэтому красотка решила «выйти на тропу войны»: девушка заканчивает верификацию двух свои аккаунтов и обещает, что вскоре «устроит сладкую жизнь» всем, кто бессовестно использует ее снимки. Настроена она в этом деле решительно, поэтому мошенникам следует приготовиться к худшему.
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