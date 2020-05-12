Коронавирус может стать причиной бесплодия: ученые сделали страшное предупреждение

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Коронавирус может быть опасным не только для пожилых людей с хроническими заболеваниями, но и для беременных женщин, оказывая влияние на их репродуктивную систему.

Об этом говорят результаты исследования, которые провели ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University), передают «Известия».

Ученые отметили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, так как в них в большом количестве представлен белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент). Именно через него вирус проникает в организм. Специалисты также рассказали о наличии этого белка в печени, почках, ЦНС, а не только в легких.

Коронавирус может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через «повсеместную экспрессию ACE2». В итоге это может привести к бесплодию. Также ученые предупредили о возможном нарушении менструального цикла, респираторном дистресс-синдроме у беременных, и других патологиях.

Медики посоветовали наблюдаться женщин уже после выздоровления у врача.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирскоо государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подтвердил, что многие вирусные и бактериальные инфекции оказывают влияние на репродуктивную систему.

«У нового коронавируса есть такой потенциал, как это отмечено в приведенной публикации. Хотя точных данных относительно такой возможности пока нет. Скорее всего, уже к концу года появятся медицинские исследования, основанные на реальных фактах, а не на гипотезах», — подчеркнул эксперт.

Как известно, ранее в Китае излечившихся от коронавируса мужчин призвали провериться на бесплодие. Однако позднее сообщение было удалено с правительственного сайта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые в Нидерландах установили, что представители сильного пола более подвержены негативному воздействию COVID-19.

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