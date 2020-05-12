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"Стальной пресс": Людмила Барбир рассказала, как подготовиться к "сезону топов и коротких платьев"
Ведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1», а также звезда популярного танцевального шоу «Танці з зірками» Людмила Барбир, которая получила негласный титул «самой сексуальной» его участницы, решила поделиться с читателями своего аккаунта в Instagram секретами своей фигуры и «стального пресса».
«К сезону топов и коротких платьев остается не так много времени, а чтобы вернуть себе спортивную форму после зимних праздников и карантина, нужно хорошенько поработать», — пишет телеведущая.
При этом Людмила отмечает, что правильное и сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки творят чудеса. Но без серьезной мотивации, самодисциплины и формирования привычки — ничего не получится.
В чем же секрет стройности от Людмилы Барбир?
Прежде всего, не употреблять сахар — его достаточно во многих продуктах. Кожа отблагодарит за такую «жертву» отсутствием высыпаний и утренних отеков на лице.
Исключить из рациона мучное, если, как и у ведущей, есть непереносимость глютена.
Придерживаться пятиразового питания. Интервал между приемами пищи — три часа.
Режим дня Людмилы выглядит так: стакан теплой воды после пробуждения, через 40 минут первый завтрак (фрукты/ягоды или каша з овощами. Второй завтрак — фрукты/ягоды, или овощи с кашей, или свекла/тыква. Обед включает мясо, салат и суп. Полдник: орехи или твердый сыр, порция 30−40 г. Ужин не позже 20.00 — рыба с овощами или яйца с овощами.
Также важно пить много воды — до 2,5 л в день. Количество зависит от физической активности.
«Но стоит помнить — то идеально подходит одному, может быть совершенно неприемлемым для другого. Если есть такая возможность — лучше проконсультироваться с врачом, сдать анализы и только после этого расписывать рацион, чтобы не навредить здоровью. Особенно, если решили испытать некую „модную“ диету», — предупреждает телеведущая.
То, что советы Людмилы работают, отмечают все читатели ее страницы.
«Оце Ви крута!», «Вау, какой пресс», «Дуже красива фігура», «Яка краса, фігура — мрія», «Дуже гарно виглядаєте», «Стальний прес», — пишут фанаты в комментариях.
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