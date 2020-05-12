Шоу-бизнес

"Стальной пресс": Людмила Барбир рассказала, как подготовиться к "сезону топов и коротких платьев"

Ведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1», а также звезда популярного танцевального шоу «Танці з зірками» Людмила Барбир, которая получила негласный титул «самой сексуальной» его участницы, решила поделиться с читателями своего аккаунта в Instagram секретами своей фигуры и «стального пресса».

«К сезону топов и коротких платьев остается не так много времени, а чтобы вернуть себе спортивную форму после зимних праздников и карантина, нужно хорошенько поработать», — пишет телеведущая.

При этом Людмила отмечает, что правильное и сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки творят чудеса. Но без серьезной мотивации, самодисциплины и формирования привычки — ничего не получится.

В чем же секрет стройности от Людмилы Барбир?

Прежде всего, не употреблять сахар — его достаточно во многих продуктах. Кожа отблагодарит за такую «жертву» отсутствием высыпаний и утренних отеков на лице.

Исключить из рациона мучное, если, как и у ведущей, есть непереносимость глютена.

Придерживаться пятиразового питания. Интервал между приемами пищи — три часа.

Режим дня Людмилы выглядит так: стакан теплой воды после пробуждения, через 40 минут первый завтрак (фрукты/ягоды или каша з овощами. Второй завтрак — фрукты/ягоды, или овощи с кашей, или свекла/тыква. Обед включает мясо, салат и суп. Полдник: орехи или твердый сыр, порция 30−40 г. Ужин не позже 20.00 — рыба с овощами или яйца с овощами.

Также важно пить много воды — до 2,5 л в день. Количество зависит от физической активности.

«Но стоит помнить — то идеально подходит одному, может быть совершенно неприемлемым для другого. Если есть такая возможность — лучше проконсультироваться с врачом, сдать анализы и только после этого расписывать рацион, чтобы не навредить здоровью. Особенно, если решили испытать некую „модную“ диету», — предупреждает телеведущая.

То, что советы Людмилы работают, отмечают все читатели ее страницы.

«Оце Ви крута!», «Вау, какой пресс», «Дуже красива фігура», «Яка краса, фігура — мрія», «Дуже гарно виглядаєте», «Стальний прес», — пишут фанаты в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии женщина пыталась отказаться полностью от еды, но это не привело ни к чему хорошему. Но затем она применила свою методику, которая помогла ей сбросить 33 кг за семь месяцев.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter