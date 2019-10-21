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Верните Барбир: сеть негодует из-за ухода самой сексуальной участницы «Танців з зірками»
Итог девятого эфира популярного танцевального шоу «Танці з зірками» стал неожиданным как для участников, так и для поклонников проекта. После танца «за жизнь» шоу покинула самая сексуальная участница — телеведущая Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук.
Поклонники пары возмущены низкими оценками судей и вылетом пары. В комментариях под видео они оставляют слова поддержки Люде и возмущаются результатами шоу, указывая на то, что в нем остались более слабые участники.
Напомним, в минувшем єфире Людмила исполнила зажигательную самбу.
«Верните Барбир. Они лучше танцевали, чем Булитко. Их нужно было убрать за хамское поведение», «Не согласна вообще, Людочка молодец, она ещё много чего могла показать, ушла одна из моих фавориток, теперь надежда только на Кравец», «Ушла главная претендентка на победу. Больше не за кого болеть. Надеюсь лишь на то, что будет возможность в финале увидеть танго от Барбир», — пишут фанаты телеведущей.
Напомним, ранее Людмила в сексуальном белье сразила судей и зрителей страстным ча-ча-ча.
Как прошел девятый эфир «Танців з зірками», подробности и видео всех участников читайте здесь.
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