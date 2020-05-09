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Отказ от еды не приводит ни к чему хорошему: женщина рассказала, как смогла сбросить 33 кг за семь месяцев

1:32 9 мая 2020
Rupsikha Borah Deori
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Сбросить лишние килограммы и значительно похудеть, как Елена Степаненко, пытаются многие женщины, но не всем это, к сожалению, удается. Поэтому жительница Индии решила раскрыла свой секрет похудения, позволивший ей за семь месяцев сбросить 33 килограмма.

Ее советы опубликовал сетевой ресурс wwztv.com.

«До беременности я была довольно худой, — рассказывает 35-летняя Рупсиха Бора Деори. — Около 25 килограммов я набрала после первой беременности, но настоящие проблемы начались, когда родился второй ребенок. Вместо 55 килограммов я стала весить целых 90».

Из-за избыточного веса у нее болела спина, и даже простые дела по дому давались с трудом.

Чтобы похудеть, женщина почти перестала есть и вскоре пожалела об этом.

«В некоторые дни я обходилась одним салатом, в другие — ела бананы, — вспоминает она. — Итогом была только усталость, злость и раздражительность. Кончилось тем, что я стала объедаться и быстро набрала сброшенные килограммы».

Вторая попытка оказалась более удачной. Вдохновленная примером мужа, Деори всерьез занялась фитнесом. Кроме того, она решила составить новую диету из блюд, которые ей всегда нравились, сократив лишь количество сахара, добавок, нездоровой и консервированной пищи. Утром она ест овсяную кашу с бананом и яичными белками, днем куриную грудку с рисом, а вечером — рыбу с зеленью и орехами.

По ее словам, секрет в том, чтобы жить сегодняшним днем и не строить чересчур далекоидущие планы. Это позволяет полностью сосредоточиться на достижении краткосрочных целей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что студентка из Индии смогла за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. Она также уверена, что хотя упражнения очень важны, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно.

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