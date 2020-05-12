Сорвали "джек-пот": двое влюбленных женщин одновременно забеременели от одного человека

Мир

Двое влюбленных друг в друга женщин из новозеландского города Окленд считают, что «сорвали джек-пот», забеременев одновременно от одного донора спермы.

Об этом пишет Unilad.

Сообщается, что 33-летняя Кэт Бучанан и 31-летняя Тэрин Камминг состояли в отношениях два года и решили завести ребенка. Врач предупредил женщин, что у них низкая фертильность, поэтому им нужно было попытаться забеременеть как можно быстрее.

В клинике женщин включили в лист ожидания на донорскую сперму. Ожидание составило бы два года, поэтому они решили найти человека, который бы стал донором, через Facebook.

В результате Бучанан и Камминг забеременели в одно и то же время от одного мужчины. Врач сказал женщинам, что вероятность того, что они выиграли бы в лотерею выше, чем вероятность забеременеть в одно время, поэтому пара считает произошедшее чудом и своеобразным «джек-потом».

Сейчас Камминг надеется, что она и Бучанан родят с разницей в пару дней друг от друга. С другой стороны, женщины не хотят, чтобы роды прошли в одно время, так как обе хотят поддержать друг друга в процессе.

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