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Шоу-бизнес

«Было реально больно»: популярный российский певец заразился коронавирусом

9:59 12 мая 2020
Влад Соколовский
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный российский певец Влад Соколовский заразился коронавирусом. Как и ранее Надежда Бабкина, он утверждает, что не нарушал правил карантина.

О болезни Соколовский сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«У меня коронавирус. Привет, друзья! Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали», — написал Соколовский.

Он также пожаловался на проблемы с кишечником. «Ещё у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса», — отметил певец.

Соколовский

Соколовский

Соколовский

По его словам, он общался с немногими людьми, всех предупредил, сейчас сидит дома, даже не может сделать КТ, ведь для этого нужно отправляться в частную клинику.
Соколовский также призвал всех сидеть дома.

Интересно, что читатели Соколовского не стали ему сочувствовать. Они возмутились, что он нарушал правила карантина, подвергал опасности маленькую дочь и бывшую жену. Кроме того, Соколовского подозревают в пиаре.

Соколовский

Соколовский

Соколовский

Ранее мы сообщали, что российский юморист Анатолий Трушкин заразился коронавирусом.

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