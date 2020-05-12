На Львовщине парень умер от аппендицита: врачи пять дней уверяли, что он "просто переел"

Происшествия

В райцентре Городок Львовской области умер 23-летний парень. Причиной смерти Ростислава Комнатного стал аппендицит. После того как родные парня обратились в полицию и рассказали все обстоятельства случившегося, в городе разгорелся скандал. Родственники Ростислава сообщили, что парень жаловался на острую боль в животе в течение пяти дней. В больницу обратился сразу, но там его толком никто не обследовал. Врачи заявили, что он «просто переел» и не сделали элементарного — например, анализ крови, который бы показал воспалительный процесс в организме. «Ростиславу только велели принимать обезболивающее, — рассказал „ФАКТАМ“ брат умершего Любомир Комнатный. — При этом причину его состояния никто не искал. Он пил таблетки, которые ему прописали, но ничего не помогало — становилось только хуже». Читайте также: «Сына лечили от воспаления кишечника, сальмонеллеза, панкреатита, а у него лопнул аппендикс»

По словам Любомира, Ростиславу стало плохо в ночь на 22 апреля. Начало болеть в правой нижней части живота. Боль была настолько сильной, что родственники той же ночью сами отвезли парня в Городоцкую райбольницу.

— Когда мы привезли его в приемное отделение, там спросили: «Зачем вы ехали среди ночи? Подождали бы до утра», — рассказывает Любомир Комнатный. — Мы объяснили, что боимся, как бы это не было воспаление аппендикса. Симптомы очень похожи. К брату подошел дежурный врач, посмотрел на его живот, один раз слегка до него дотронулся и сказал: «Нет. У него затвердевший живот. Он просто переел». То, что сделал врач, никак нельзя было назвать пальпацией и полноценным осмотром. Он даже ничего там не прощупывал. Складывалось впечатление, что он не хотел к брату лишний раз прикасаться. Возможно, они там все сейчас боятся коронавируса и стараются ни к кому не приближаться, не знаю. Но на этом той ночью все и закончилось. Ростиславу только укололи обезболивающее и сказали сдать анализ мочи, что он и сделал. А вот про анализ крови вообще никто ничего не говорил.

После того, как брату объяснили, что это просто «вздутие от переедания», ему дали подписать бумагу о том, что он отказывается от госпитализации. «Это просто газы. Что вам тут с этим делать?» — сказали. Ростислав подписал, и мы уехали.

Позже нам сообщили, что анализ мочи нормальный. Значит, дескать, точно он «просто переел». Сказали, что, когда Ростислав сходит в туалет, ему станет легче. Но с этим как раз не получалась, у брата начались проблемы со стулом. Он пил много воды, как ему советовали врачи. Принимал обезболивающее, потому что боль в правой нижней части живота не проходила. Среду и четверг он пролежал на обезболивающих, но лучше так и не стало. И в пятницу, 24 апреля, брат снова пошел в больницу и потребовал, чтобы его нормально обследовали. Там сказали, что можно пройти УЗИ и рентген.

Брат так и сделал. Превозмогая боль, ходил по кабинетам, стоял в очередях. Потом с этими результатами попал к хирургу — уже к другому, к женщине. И опять, как рассказывал Ростислав, все то же самое: никакой пальпации, никакого осмотра. Она сказала, что УЗИ и рентген «ничего такого не показали» и что это «обычная загазованность, которая пройдет». Брат объяснял, что не может сходить в туалет. На что ему посоветовали сделать клизму (хотя при аппендиците этого как раз делать нельзя). В результате Ростислав опять вернулся домой ни с чем.

В пятницу брат все-таки смог один раз сходить в туалет. Потом подействовало обезболивающее и ему вроде бы стало немного легче. Но ненадолго — в субботу все симптомы вернулись. Он опять пил те таблетки, но они толком ничего не давали. Он уже ничего не ел. Только старался пить много воды, как ему говорили. А в воскресенье ему стало совсем плохо. На коже появились темные пятна. Сначала на ногах, а потом по всему телу. Мы поняли, что его срочно нужно везти в больницу. Ростислав с большим трудом смог дойти до машины…

В этот раз, по словам Любомира, в приемном отделении больницы был уже другой дежурный врач. Осмотрев Ростислава, он тут же распорядился готовить операционный стол.

— Операцию начали через два часа, — говорит Любомир. — Все это время, как мы поняли, они ждали приезда заведующего отделением. Нам сразу сказали, что состояние Ростислава критическое и шансов выжить у него не больше десяти процентов… Тогда уже стало понятно, что это таки аппендицит. А появившиеся на теле пятна означали, что уже начался перитонит (воспаление брюшины). Я так понимаю, что, когда его положили на операционный стол, там уже пошли необратимые процессы… Ростислав умер. Говорю это и сам до сих пор не могу поверить.

Ростислав Комнатный умер из-за того, что врачи не смогли у него диагностировать воспаление аппендикса

Вскрытие показало, что причиной смерти Ростислава Комнатного стал гангренозно-язвенный аппендицит. Патологоанатом объяснил родным, что парень умер из-за того, что воспаление аппендикса никто не начал лечить вовремя.

— Как нам объяснили, воспаленный аппендикс отмер, начал разлагаться и его содержимое пошло в брюшную полость. Так и начался перитонит, — говорит Любомир. — Оказывается, в 21 веке можно умереть от аппендицита. Крепкий, полный сил парень… И ладно если бы это он поздно обратился к врачам. Но брат приехал в больницу в первый же день! Сейчас мы уже знаем, что диагностировать воспаление помог бы элементарный анализ крови. Но тогда нам этого никто не сказал. Медики всем своим поведением показывали, что им не до Ростислава.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей медработником». Сейчас полицейские устанавливают очевидцев и обращаются в суд с ходатайством о выемке из больницы всей медицинской документации.

Связаться с руководством Городоцкой райбольницы проблематично — администрация клиники отправляет за комментариями к начмеду, на рабочий телефон к которому нам дозвониться не удалось. Ранее, комментируя ситуацию изданию Zaxid.net, замдиректора по медчасти Анатолий Матковский сказал, что врачи, которые 22 апреля осматривали Ростислава в приемном отделении, имеют соответствующую квалификацию и «действовали в соответствии со служебными инструкциями»:

«Когда пациент поступил, дежурный врач осмотрела его, расспросила анамнез. У него были боли и рвота. Это могло быть связано с тем, что он вечером употреблял какие-то пищевые продукты. Это было расценено как обычное нарушение пищеварения или пищевая непереносимость. Такие пациенты часто к нам поступают и не каждый случай заканчивается острым аппендицитом. Ему была оказана помощь, даны спазмолитики. Ему стало легче, и он пошел домой. Ему рекомендовали на следующий день обратиться амбулаторно в поликлинику и обследоваться глубже».

А диагностировать острый аппендицит врачи не смогли, по словам начмеда, потому, что «это иногда очень непредсказуемая болезнь, которая ведет себя как хамелеон».

Позже в комментарии ТСН начмед уже не стал отрицать, что медработниками могла быть допущена ошибка:

«Но я не могу всех медработников обвинить в нарушении инструкции. Сейчас есть ситуация — коронавирус, карантин, врачи загружены. Одно на другое… И где-то может быть не обратили внимание… Мне сложно сказать…»

Если вина врачей будет доказана, им, в соответствии со статьей 140 Уголовного кодекса Украины, будет грозить до двух лет лишения свободы.

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