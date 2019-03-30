Ввели не тот препарат: шокирующая смерть роженицы и ребенка под Черниговом

Происшествия

В Черниговской области суд вынес приговор врачу-анестезиологу, по вине которого погибла роженица, а затем и ее ребенок. ЧП произошло в Сновской районной больнице еще в 2016 году. 26-летняя Анастасия Горбатенко ждала первенца. Молодая женщина собиралась рожать сама, но после двенадцати часов схваток врачи решили делать кесарево сечение.

Анастасия умерла во время операции. А через полтора месяца умер и новорожденный. Почему во время операции у молодой здоровой женщины остановилось сердце? Врачи сказали родным Анастасии, что сами не могут ничего понять. Причину смерти роженицы установили уже в ходе следствия. Экспертиза показала, что дело в анестезии — анестезиолог выбрал не тот наркоз.

Подробности этой истории «ФАКТАМ» рассказала мама Анастасии Горбатенко Елена. Последние два с половиной года женщина пыталась добиться наказания для анестезиолога, по вине которого погибли ее дочь и внук.

- У дочки никогда не было проблем со здоровьем, — рассказала «ФАКТАМ» Елена. - Ни хронических заболеваний, ни аллергий. Даже гриппом никогда не болела. Беременность Настя тоже переносила хорошо. Дочка не раз была на УЗИ, и врачи подтверждали, что все в норме. Только последнее УЗИ показало многоводие и то, что плод обвит пуповиной. Тем не менее, врачи сказали, что Настя сможет родить сама. Про кесарево сечение тогда никто ничего не говорил.

На самом деле дочка хотела рожать в другой больнице. Они с мужем ездили в Корюковскую райбольницу, но там роддом как раз закрывали на ремонт. Поэтому пришлось ехать в соседний райцентр Сновск. Если бы можно было вернуть время вспять, мы бы повезли дочку только в Чернигов. Сейчас многие едут рожать в областной центр. Но мы понадеялись на врачей районной больницы.

Как только у дочки отошли воды, мы с зятем тут же отвезли ее в больницу. Тогда вопрос кесарева сечения еще тоже не стоял — Насте говорили, что она сможет родить сама. Но не получалось. Мучительные схватки продолжали двенадцать часов: с половины пятого утра до пяти вечера. Ей стимулировали родовую деятельность, ставили капельницы, но все бесполезно. Настя ужасно мучилась и уже сама просила врачей сделать ей кесарево сечение. Ей долго говорили, что она «разродится сама», но потом все решили делать операцию. Когда Настю забирали в операционную, врач сказал: «Что вы, мамаша, переживаете? 20 минут — и все будет нормально». Но оказалось, в тот момент мы видели Настю живой последний раз…

Мы с зятем ждали под операционной. Неожиданно оттуда выбежал гинеколог и растерянно сказал: «Вы знаете, этот наркоз… Она не проснулась после наркоза». Я сначала не поняла, что он имел в виду. Врач сказал, что Настя умерла. Но причину назвать не смог. «Я и сам не знаю, почему так случилось», — сказал. Дальше все было как в каком-то страшном сне. Мне стало плохо, я едва не потеряла сознание…

Одна из последних фотографий Анастасии Горбатенко

Потом оказалось, что и новорожденный в очень тяжелом состоянии. Как нам объяснили, мальчик пробыл в утробе матери без воздуха более десяти минут. Его тут же повезли в Черниговскую детскую областную больницу. Там врачи назвали его состояние тяжелейшим. Дали понять, что надежды практически нет. Внук был в коме. Но мы все равно старались верить в лучшее. Покупали необходимые медикаменты, делали все, что нам говорили.

Артемка (так мы его назвали) прожил 42 дня. За десять дней до смерти он вышел из комы. Мы обрадовались, решили, что он идет на поправку… Его покрестили прямо в реанимации. А похоронили возле Насти. Причиной смерти внука стал отек мозга. Я не знаю, как мы пережили этот кошмар.

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Родные Анастасии Горбатенко добились открытия уголовного производства по факту смерти роженицы и ее ребенка. Причина произошедшего выяснилась после проведения многочисленных экспертиз.

- Оказалось, анестезиолог неправильно выбрал наркоз, ввел не тот препарат, — говорит Елена. — В заключении экспертизы написано, что тем самым он «нарушил требования клинического протокола». Более того, выяснилось, что дыхательную трубку он тоже ввел неправильно. Я не представляю, как такое мог сделать анестезиолог с 18-летним стажем. Говорят, он в тот день был пьян. Есть люди, которые это видели. Но лично я ни до, ни после случившегося с ним не разговаривала и экспертиз не проводила. Поэтому даже если так и было, доказать мы этого не сможем.

На третий день после смерти Насти я специально поехала в Сновск, чтобы посмотреть в глаза этому анестезиологу. Главврач долго его искал. Когда его привезли (он был не на работе), он только сказал: «Извините». И все, больше никаких объяснений. А на суде говорил, что не согласен с результатами экспертизы и всячески тянул время.

Районный суд приговорил анестезиолога к двум годам заключения с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок. Кроме того, суд постановил взыскать со Сновской райбольницы в пользу родителей и мужа Анастасии Горбатенко моральный ущерб — по 300 тысяч гривен каждому. В решении суда сказано, что «смерть матери и ребенка — это последствия грубых нарушений во время проведения общего обезболивания при проведении операции кесарева сечения». И подробно описано, в чем именно ошибся анестезиолог:

«Неудачная трехразовая интубация привела к развитию острого респираторного дистресс-синдрома легких, что повлекло за собой необратимые процессы в центральной нервной системе плода и роженицы и привело к смерти женщины. Во время операции были допущены существенные нарушения в анестезиологическом обеспечении, а именно неверный метод обезболивания (применение в качестве препарата для общего обезболивания Кетамина вместо Тиопентала натрия) и неудачные попытки интубации трахеи. Между нарушениями во время анестезиологического обеспечения и смертью матери и ребенка есть прямая причинно-следственная связь».

Вскоре после случившегося анестезиолог перешел на работу в другую больницу.

- Теперь он работает в Корюковской центральной райбольнице, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат семьи потерпевших Александр Загалец. — Это в 25 километрах от Сновска. На время следствия его не отстраняли от работы, хотя следователь мог обратиться в суд с подобным ходатайством. Он и сейчас работает в этой больнице, ведь приговор районного суда еще не вступил в законную силу.

- Прокурор просил для анестезиолога три года лишения свобода — это максимальный срок, который предусматривает статья обвинения. Анестезиолог получил два года. Вы будете подавать апелляцию?

- Нет. И прокуратура, насколько мне известно, тоже. Но анестезиолог будет оспаривать приговор. На суде он не признавал вину, отрицал все обвинения и результаты экспертиз. Настаивал, что все сделал правильно. Делал намеки на вину гинеколога (кстати, уже покойного), которая экспертизами не подтверждается.

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- Анестезиолог получил реальный срок, и это главное, — говорит мать Анастасии Елена. — При существующей круговой поруке доказать врачебную ошибку очень сложно, но нам это удалось. Для меня главное — чтобы этот человек больше не работал в сфере медицины, и чтобы ни с кем не произошло такого не несчастья, как с моей Настей. Но впереди, очевидно, еще апелляция. Остается надеяться, что апелляционный суд будет объективен.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о страшном случае в киевском роддоме № 3, где умерла 34-летняя роженица. Хотя экспертиза и доказала вину хирурга, дело закрыли по сроку давности — и врач остался безнаказанным. Также сообщалось, что житомирская полиция расследует смерть матери и ребенка в больнице. Кроме того, «ФАКТЫ» неоднократно рассказывали о других медицинских ошибках — например, о случае в Николаевской области, где по вине врача вывих ноги закончился для женщины ампутацией.

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